Este martes, el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky, pidió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigar a Vladimir Putin, su homólogo de Rusia, y a su Ejército por crímenes de guerra. En el mismo sentido, otras organizaciones también piden que se se le investigue por crímenes de lesa humanidad, y aquí te explicamos cuál es la diferencia.

¿Cuál es la diferencia entre crímenes de guerra y de lesa humanidad?

¿Qué son los crímenes de guerra?

De acuerdo con el término definido por el Derecho Internacional y la Convención de Ginebra, los crímenes de guerra se refieren a las infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado.

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Los crímenes de guerra son considerados una amenaza para la paz, bienestar y seguridad mundial, por lo que indican que los delitos más graves no pueden quedar sin castigo.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano encargado de investigar y perseguir los crímenes de guerra especificados en el artículo 5 del Estatuto de Roma. La corte tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya, Países Bajos.

Son considerados crímenes de guerra: el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos, deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados, genocidios contra la población, la toma y ejecución de rehenes, la destrucción o devastación injustificada de poblaciones así como el robo de bienes públicos o privados.

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?

La ONU explica que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se llamó crímenes contra la humanidad particularmente a la esclavitud y trata de esclavos y las atrocidades asociadas con el colonialimos europeo en África.

Después de ello, el término de crímenes de lesa humanidad ha evolucionado a través de las jurisdicciones de tribunales internacionales, y muchos países también lo tipifican como delito en su derecho interno.

Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad aún no han sido codificados en un tratado específico de derecho internacional, a diferencia del genocidio y los crímenes de guerra, aunque hay esfuerzos para hacerlo, por lo que se vuelve más dificil castigarlos y probarlos.

En tanto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de una ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento del ataque.

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Asesinato

Exterminio

Esclavitud

Deportación o traslado forzoso de población.

Prisión u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

Tortura

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

Persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género según se define en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inadmisibles en virtud del derecho internacional, en relación con cualquier acto mencionado en este párrafo o cualquier delito dentro de la jurisdicción de la Corte.

Desaparición forzada de personas.

El crimen del apartheid.

Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo oa la salud mental o física.

Además, los crímenes de lesa humanidad involucran una violencia de gran escala en relación con el número de víctimas.

El también determina que los crímenes de lesa humanidad deben cometerse en apoyo de la política de un Estado o de una organización para cometer un ataque.

