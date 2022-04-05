Zelensky piden ante ONU juzgar a Putin por crímenes de guerra

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, pidió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pedirle cuentas a Vladimir Putin, de Rusia, sobre los crímenes de guerra cometidos durante su operación militar.

El mandatario ucraniano indicó que “la rendición de cuentas debe ser inevitable” para Rusia ya que cometió “los crímenes de guerra más terribles” desde la Segunda Guerra Mundial.

“Los militares rusos mataron a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres fuera de sus casas cuando solo intentaban llamar a alguien que estuviera vivo. Mataron a familias enteras, adultos y niños e intentaron quemar los cuerpo”.

De igual forma solicitó que las fuerzas rusas sean llevadas ante un tribunal similar al que existió después de la Segunda Guerra Mundial y donde se juzgó a los nazis por crímenes de guerra.

|Reuters

Añadió que se debe permitir el todo el acceso a periodistas y ofrecer la mayor cooperación con las instituciones internacionales, así como la participación de la Corte Penal Internacional y los miembros de la ONU.

“Entonces, muestren a todos los demás criminales de guerra potenciales del mundo cómo serán castigados si se castiga al más grande”, señaló Zelensky.

Zelensky pide vetar a Rusia de Consejo de Seguridad de la ONU

Posteriormente, el presidente Zelensky solicitó a la ONU vetar a Rusia como miembro del Consejo de Seguridad y cuestionó el valor de los 15 miembros por no tomar una medida contra la operación militar rusa en Ucrania.

"Estamos lidiando con un estado que convierte su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en el derecho a (causar) la muerte", dijo Zelenski en un discurso

Por su parte, el ejecutivo de la Unión Europea propuso nuevas y amplias sanciones contra Rusia, incluida la prohibición de las importaciones de carbón, como parte de la respuesta de Occidente al asesinato de civiles en la ciudad de Bucha, en el norte de Ucrania, capturada a las fuerzas rusas.

