Más allá de la princesa Leonor: así es la línea de sucesión de la corona española en la que sólo hay un hombre a la vista

El futuro de la monarquía en España tiene nombre de mujer. Con la princesa Leonor consolidada como la heredera directa al trono, la atención pública tiene los ojos en ella y en su preparación militar e institucional.

Sin embargo, detrás de la primogénita de los reyes existe un orden sucesorio regulado por la Constitución Española que, pero la naturaleza y el destino han hecho caso omiso y ese orden ahora ha tomado una configuración casi totalmente femenina, dejando un solo varón en las posiciones para subir al trono.

Aunque las leyes españolas todavía le dan preferencia a los varones sobre las mujeres aún estando en el mismo grado de parentesco (como el mismo Felipe que subió al trono aunque su hermana Elena era la primogénita y mayor que él por cinco años), a falta de descendientes masculinos directos del rey Felipe VI, el camino para que las mujeres dominen los principales lugares de la línea dinástica de los Borbón está más que pavimentado.

31-10-2005: Nace la Infanta Leonor, primogénita de los Príncipes de Asturias. El 29-4-2007, nace la Infanta Sofía. pic.twitter.com/VJGMxDmTky — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 2, 2014

Las tres personas que encabezan la línea de sucesión al trono, son mujeres

La jefatura del Estado tiene una ruta directa a través de las hijas del actual monarca y después de ellas, da un salto a las hermanas mayores de Felipe, Elena, sus hijos y luego Cristina (quien dejó de participar en todos los actos oficiales de la familia real tras un escándalo de corrupción gravísimo de su ex esposo, el deportista Iñaki Urdangarín).



La princesa Leonor: Como princesa de Asturias, ocupa el primer lugar en la línea de sucesión. Será la encargada de asumir la corona en el momento en que su padre ya no esté al frente de la jefatura. La infanta Sofía: La hija menor de los reyes ocupa el segundo puesto. Al no tener hermanos varones, su posición se mantiene firme justo detrás de su hermana mayor, asumiendo un rol de respaldo institucional directo. La infanta Elena: La hermana mayor del rey Felipe VI se sitúa en el tercer lugar. Aunque es la primogénita de los reyes eméritos, la ley que priorizaba a los varones la relegó en su momento detrás de su hermano menor, el actual rey.

El único hombre a la vista es su primo Felipe

Es a partir de la cuarta posición donde aparece el único varón con posibilidades reales en el horizonte sucesorio actual, seguido por el resto de la familia:

Felipe Juan Froilán: El hijo mayor de la infanta Elena ocupa el cuarto puesto de la lista. Es, hoy por hoy, el único hombre que se filtra en los primeros escalones de la sucesión dinástica. Victoria Federica: La hija menor de la infanta Elena se encuentra en la quinta posición, consolidando la línea de la hermana mayor del rey. La infanta Cristina: La segunda hermana del monarca ocupa el sexto lugar en el orden constitucional. Detrás de ella, la lista continúa formalmente con sus cuatro hijos: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene Urdangarin, quienes cierran los puestos más cercanos y visibles de la familia real en Madrid

Claro que la línea sucesoria puede cambiar, por abdicación, tragedias o tan sencillo: que Leonor tenga hijos y ellos desplazarán a Sofía en la lista para usar la corona española. Por lo mientras, es un hecho que el futuro de la corona española está escrito por mujeres.