Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional; sostienen su primer encuentro oficial

Este jueves 25 de junio, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI, en una reunión que marca el primer diálogo entre ambos mandatarios y que ocurre después de un prolongado periodo de tensión diplomática entre las dos naciones.

La mandataria mexicana dio la bienvenida al jefe del Estado español en la Puerta de Honor de Palacio Nacional, donde sostuvieron una conversación centrada en la relación bilateral y en el papel que los pueblos originarios de México han tenido a lo largo de la historia, de acuerdo con información del Gobierno de México.

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe al rey de España, Felipe VI; conversarán sobre la relación bilateral y la importancia de los pueblos originarios de México a lo largo de la historia. pic.twitter.com/iDE8lgslep — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

Reunión entre Sheinbaum y Felipe VI ocurre tras acuerdos entre cancillerías

La reunión fue posible tras una serie de negociaciones realizadas por las cancillerías de México y España. Además, la visita del rey se enmarca en la invitación realizada por la presidente Sheinbaum para que asista este viernes al partido de futbol que disputarán las selecciones nacionales de España y Uruguay en Guadalajara, Jalisco.

Al término del diálogo, la presidenta despidió al rey Felipe VI en Palacio Nacional, concluyendo así el primer encuentro oficial entre ambos.

Visita oficial del rey de España, Felipe VI. Palacio Nacional https://t.co/oCDTM4rpwQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

El rey llegó a México acompañado por el canciller español

Horas antes de la reunión, Felipe VI arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

A través de un mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México y España continúan fortaleciendo sus vínculos diplomáticos en beneficio de ambas sociedades.

En la visita también participa el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien expresó que el encuentro ocurre en un momento especialmente relevante para la relación bilateral. Mediante redes sociales señaló que ambos países comparten su compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo, además de mantener lazos culturales, históricos, económicos y humanos.

El funcionario español añadió que esta visita busca seguir impulsando la cooperación entre las dos naciones y fortalecer una relación de hermandad con miras a un futuro de prosperidad compartida.