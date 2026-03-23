Desde Madrid lanzan crítica a México: “la seguridad está peor que nunca” y cuestionan discurso sobre la conquista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó una fuerte crítica al gobierno de México al cuestionar el enfoque sobre la conquista española frente a la violencia e inseguridad que enfrenta el país en la actualidad.

Desde Madrid y sin matices, la funcionaria española señaló que el discurso sobre hechos ocurridos hace más de 500 años se ha convertido en un distractor , mientras persisten problemas como el narcotráfico, la corrupción y los asesinatos violentos en México.

Ayuso critica discurso sobre la conquista

Isabel Díaz Ayuso cuestionó que, durante años, autoridades mexicanas han centrado la narrativa en el pasado histórico, dejando de lado la situación actual. En ese sentido, señaló que el foco no debería estar en la llegada de los españoles al continente, sino en los problemas que afectan hoy a millones de personas.

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta madrileña fijó su postura con un tono directo y sin intermediarios.

“Sólo tenemos un distractor, 100 mil asesinatos violentos por corrupción y narcotráfico al año, un narcotráfico coludido con el gobierno, un país que se cae a pedazos, un país donde los campesinos ya no pueden trabajar, campesinos indígenas que están vivos hoy que son asesinados por el narco y la violencia y la corrupción en colusión con el gobierno"; explicó.

En otra publicación, Díaz Ayuso planteó una reflexión sobre el rumbo del país al cuestionar el sentido de la independencia si no existe responsabilidad interna.

"¿Para qué pedir independencia durante 200 años, si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?"; detalló.

La declaración, difundida en plataformas digitales, reavivó el debate sobre la relación histórica entre México y España.

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México y España son una historia compartida

La presidenta de la Comunidad de Madrid también insistió en la idea de que ambas naciones mantienen un vínculo histórico que no puede entenderse desde una sola perspectiva.

“Somos una historia compartida, no se entendería una nación sin la otra. Por eso dejen de retorcer el pasado, con las gafas populistas del presente"; agregó.

Críticas desde España hacia México

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso se suman a una serie de posicionamientos críticos desde España hacia el rumbo político y social de México, particularmente en temas relacionados con seguridad y gobernabilidad.

El mensaje ha generado reacciones en distintos sectores, al tocar temas sensibles como la violencia, la narrativa histórica y la relación bilateral.

Desde Madrid, la postura de Díaz Ayuso vuelve a colocar en el centro del debate la forma en que se interpretan los hechos del pasado frente a los desafíos actuales.