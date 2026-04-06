El cuento de la lotería: así estafaron a un adulto mayor en Perú con falsos videos de la princesa Leonor

Un adulto mayor en Perú cayó en una estafa conocida como el “cuento de la lotería” tras ver un video generado con Inteligencia Artificial que utilizaba la imagen de la princesa Leonor, heredera al trono de España. Los estafadores le prometieron un premio de 40 mil dólares, pero lo convencieron de depositar más de mil soles para supuestos trámites administrativos y costos de liberación.

¿Cómo funciona la estafa del "cuento de la lotería" con Inteligencia Artificial?

Los estafadores captaron la atención del adulto mayor con un video creado mediante Inteligencia Artificial, donde la supuesta princesa Leonor de España anunciaba un premio irresistible.

El hombre accedió al engaño y siguió las instrucciones de los delincuentes. La víctima narró cómo los estafadores le explicaron que el premio de 40 mil dólares requería realizar una serie de transferencias de dinero por más de mil soles, equivalentes a más de cinco mil pesos mexicanos. Los estafadores alegaban que dicha suma era para pagar supuestos trámites administrativos para reclamar el premio.

Deepfake de la princesa Leonor: el nuevo método de robo en redes sociales

Después de que depositó el dinero, la supuesta princesa española le indicó que debía acudir al banco para tramitar el cobro del premio de la lotería, acompañado de un abogado. Sin embargo, al llegar no había ninguna cuenta y fue cuando descubrió la estafa.

Al tratar de reclamar lo sucedido por medio de redes sociales, los estafadores dejaron de responderle. El adulto mayor ya interpuso su denuncia respectiva ante las autoridades, quienes recomiendan no dejarse llevar por promesas en redes sociales y evitar pagar sumas de dinero.

Cabe recordar que este no es el primer caso en el que los delincuentes usan a famosos para robar a la gente, como en España cuando un sujeto dijo ser Brad Pitt para estafar a varias personas.

Claves para identificar un video falso generado con IA y evitar fraudes

No obstante, los criminales han hecho uso de herramientas de Inteligencia Artificial para afinar sus estafas: crean videos deepfakes, es decir, videos falsos con la imagen de una persona real, para ganarse la credibilidad de sus víctimas.

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Algunos de estos indicios para saber si se trata de una estafa son que los videos tienen movimientos poco realistas, cambios en la iluminación o en el tono de piel, así como que no parpadean o lo hacen de una forma extraña.

También este tipo de videos piden cosas como información personal o dinero, con un lenguaje extraño, forzado y con frases entrecortadas, explica la Oficina de Protección al Trabajador y al Consumidor de Nueva York.

¿Qué hacer si eres víctima de un fraude por el "cuento de la lotería"?

Esta clase de estafas generalmente exige dinero con urgencia y de forma compleja de rastrear, como transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas.

La recomendación principal es reflexionar y desconfiar de este tipo de peticiones y denunciar el video a las autoridades locales y a las redes sociales donde sea publicado.