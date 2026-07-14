La montaña más alta del Sistema Solar está fuera de la Tierra y sobre un enorme asteroide; esto descubrió la NASA

La NASA recopiló información clave sobre el asteroide Vesta a través de la sonda Dawn, revelando que posee características geológicas únicas, como una estructura interna idéntica a la de la Tierra, con corteza, manto y núcleo. Asimismo tiene "cicatrices" de impactos colosales que formaron fosas gigantes y una de las montañas más altas de todo el Sistema Solar dentro de su cráter Rheasilvia.

Pieces of asteroid Vesta have been discovered on asteroid Bennu, the target of our @OSIRISREx mission. In 2011, our @NASASolarSystem Dawn mission studied Vesta. Learn what this mission crossover tells us about Bennu's formation & composition: https://t.co/rZkikBwnSw pic.twitter.com/z5nihUTwRb — NASA (@NASA) September 21, 2020

Asimismo, este cuerpo celeste es como un "fósil" del Sistema Solar primitivo, pues su constante estudio permite comprender cómo se formaron los planetas rocosos de nuestro entorno y el origen de ciertos meteoritos que impactan la Tierra.

¿Cómo es el asteroide Vesta y por qué la NASA lo estudia?

De acuerdo con lo recopilado por la sonda espacial Dawn, que lo orbitó y analizó detalladamente, el asteroide Vesta es el segundo cuerpo más masivo del cinturón principal entre Marte y Júpiter, logrando cartografiar sus cráteres gigantescos y su relieve entre el 16 de julio del 2011 y el 05 de septiembre del 2012. Sin embargo, lo que hizo único a este cuerpo estelar es que estuvo a punto de volverse un planeta.

Vesta es un asteroide gigante, casi esférico, que representa cerca del 9% de la masa total de todos los asteroides de su región, que solo se distingue por su compuesto interno de corteza, manto y núcleo, que se generó de procesos radioactivos ocurridos hace más de 4,500 millones de años.

Las cicatrices o colisiones espaciales que lo distinguen de otros asteroides son:



Cráter Rheasilvia: cuenca de 500 km de ancho, 95% del diámetro del asteroide, originada por un impacto masivo que formó su colosal montaña

cuenca de 500 km de ancho, 95% del diámetro del asteroide, originada por un impacto masivo que formó su colosal montaña Cráter Veneneia: otra enorme depresión de 400 kilómetros de diámetro

otra enorme depresión de 400 kilómetros de diámetro Diavalia Fossa: sistema de depresiones ecuatoriales que supera el tamaño del Gran Cañón

Cabe destacar que Vesta es el origen de los meteoritos tipo Howardita, Eucrita y Diogenita, hallados en nuestro planeta, los cuales ayudan a descifrar el "Cataclismo Lunar". Este asteroide fue descubierto el 29 de marzo de 1807 en Alemania por Heinrich Wilhelm Olbers, y es el 4º descubierto en la historia. El matemático Carl Friedrich Gauss lo nombró "Vesta" en honor a la diosa romana del hogar.