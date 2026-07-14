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La montaña más alta del Sistema Solar está fuera de la Tierra y sobre un enorme asteroide; esto descubrió la NASA

La NASA descubre los secretos de un asteroide de nuestro Sistema Solar que tiene la montaña más alta nunca antes vista; tiene un núcleo como la Tierra.

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NASA descubre los secretos de Vesta, el asteroide con la montaña más grande del Sistema Solar y un núcleo como el de la Tierra.|NASA

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La NASA recopiló información clave sobre el asteroide Vesta a través de la sonda Dawn, revelando que posee características geológicas únicas, como una estructura interna idéntica a la de la Tierra, con corteza, manto y núcleo. Asimismo tiene "cicatrices" de impactos colosales que formaron fosas gigantes y una de las montañas más altas de todo el Sistema Solar dentro de su cráter Rheasilvia.

Asimismo, este cuerpo celeste es como un "fósil" del Sistema Solar primitivo, pues su constante estudio permite comprender cómo se formaron los planetas rocosos de nuestro entorno y el origen de ciertos meteoritos que impactan la Tierra.

¿Cómo es el asteroide Vesta y por qué la NASA lo estudia?

De acuerdo con lo recopilado por la sonda espacial Dawn, que lo orbitó y analizó detalladamente, el asteroide Vesta es el segundo cuerpo más masivo del cinturón principal entre Marte y Júpiter, logrando cartografiar sus cráteres gigantescos y su relieve entre el 16 de julio del 2011 y el 05 de septiembre del 2012. Sin embargo, lo que hizo único a este cuerpo estelar es que estuvo a punto de volverse un planeta.

Vesta es un asteroide gigante, casi esférico, que representa cerca del 9% de la masa total de todos los asteroides de su región, que solo se distingue por su compuesto interno de corteza, manto y núcleo, que se generó de procesos radioactivos ocurridos hace más de 4,500 millones de años.

Las cicatrices o colisiones espaciales que lo distinguen de otros asteroides son:

  • Cráter Rheasilvia: cuenca de 500 km de ancho, 95% del diámetro del asteroide, originada por un impacto masivo que formó su colosal montaña
  • Cráter Veneneia: otra enorme depresión de 400 kilómetros de diámetro
  • Diavalia Fossa: sistema de depresiones ecuatoriales que supera el tamaño del Gran Cañón

Cabe destacar que Vesta es el origen de los meteoritos tipo Howardita, Eucrita y Diogenita, hallados en nuestro planeta, los cuales ayudan a descifrar el "Cataclismo Lunar". Este asteroide fue descubierto el 29 de marzo de 1807 en Alemania por Heinrich Wilhelm Olbers, y es el 4º descubierto en la historia. El matemático Carl Friedrich Gauss lo nombró "Vesta" en honor a la diosa romana del hogar.

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