¿Por qué la NASA quiere “encender fuego” en la Luna?

¿Te imaginas un incendio en la Luna? Pues es uno de los trabajos de la NASA. La idea de encender una llama en el satélite puede sonar como una contradicción o incluso como un experimento peligroso.

Con el programa Artemis marcando el camino hacia una presencia humana prolongada en nuestro satélite, la agencia espacial estadounidense se prepara para una misión sin precedentes: realizar incendios controlados en el entorno lunar.

¿Se puede prender fuego en la Luna?

Antes que nada aclaremos que la Luna carece de una atmósfera significativa, el fuego no podría sostenerse como lo conocemos. La realidad del experimento es mucho más técnica: la NASA busca quemar pequeñas muestras de materiales seleccionados dentro de un recipiente metálico herméticamente sellado.

Estas pruebas, son una pieza clave en el rompecabezas de la seguridad espacial. Durante años, la investigación en la Estación Espacial Internacional (EEI) ha sido el laboratorio donde los científicos han aprendido que el fuego es, en esencia, un fenómeno que cambia radicalmente al abandonar la Tierra.

July 12 will mark four years of science from @NASAWebb!



To celebrate this science anniversary, Webb’s vision cut through the thick dust of the galaxy Centaurus A to give us a clearer, more detailed view of its starry center than ever before.https://t.co/cOsj8NTcP6 pic.twitter.com/LeXfav0FUX — NASA (@NASA) July 9, 2026

En nuestro planeta, la gravedad permite que el aire caliente ascienda, dando a las llamas su característica forma de lágrima. En microgravedad, este fenómeno de flotabilidad desaparece, provocando que las llamas adopten formas esféricas, se muevan con lentitud y, en ocasiones, muestren comportamientos químicos asombrosos, como la creación de "llamas frías". Proyectos como el Bastidor Integrado de Combustión (CIR) han permitido estudiar la inflamabilidad de materiales sólidos y líquidos, así como la producción de hollín.

¿Por qué es vital un "incendio en la Luna"?

El traslado de estas investigaciones hacia la Luna responde a una necesidad de supervivencia. A diferencia de la órbita terrestre, donde un fallo crítico podría permitir un retorno de emergencia, en un asentamiento lunar los astronautas necesitarán contar con protocolos de prevención y extinción diseñados específicamente para ese entorno.

Entender cómo reaccionan los materiales ante una chispa en hábitats ricos en oxígeno es una medida de seguridad vital. Al desmitificar el comportamiento de la combustión fuera de nuestro planeta, la NASA no solo busca evitar el caos de un incendio imprevisto, sino garantizar que, cuando la humanidad dé sus próximos grandes pasos en el suelo lunar, lo haga sobre bases firmes, seguras y protegidas contra los riesgos que un pequeño descuido podría provocar en un entorno tan hostil como el espacio.