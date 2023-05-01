¿Quiénes son los mártires de Chicago que recordó AMLO en el Día del Trabajo?

Durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó a los mártires de Chicago en el marco del Día del Trabajo, este 1 de mayo de 2023. Ante esto, es importante saber quiénes son y cuál es su historia.

El presidente López Obrador recordó que el 1 de mayo es una fecha que se conmemora en honor a los trabajadores de Chicago, que en su lucha demandaban jornadas laborales de ocho horas, los cuales fueron reprimidos y al menos cinco de ellos asesinados.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_, dice que el primero de mayo es una fecha histórica e importante y en México se va hacer lo propio. Adelanta este día se hará una ceremonia en Palacio Nacional. pic.twitter.com/QKbaWCXqNE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2023

¿Quiénes son y qué hicieron los mártires de Chicago?

La conmemoración internacional del 1 de mayo, Día del Trabajo, tiene origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida el mismo día, pero de 1886. Previo al inicio de la Segunda Revolución Industrial, Chicago comenzó a convertirse como centro de desarrollo industrial, impulsada por la apuesta a la innovación en los medios de transporte.

Ante esto, la población de Illinois se triplicó, por lo que se necesitó la construcción de una mejor infraestructura; sin embargo, el estado se encontró en la cuerda floja al pedir préstamos que desataron una fuerte crisis económica. Ante esto, los trabajadores expresaron su descontento con las condiciones laborales que tenían, pues las jornadas eran de hasta 16 horas con sueldos precarios.

Aquel 1 de mayo comenzó la huelga que terminó para el día 3 de mayo, los mártires de Chicago exigían ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreación. También lucharon por incremento de salarios, reconocimiento de las organizaciones sindicales, derechos de la mujer y la prohibición del trabajo infantil.

Desde 1889 se conmemora el #DíaMundialDelTrabajo para honrar a los grupos sindicalistas conocidos como los #MártiresDeChicago, quienes se manifestaron a favor de una jornada laboral de 8 horas. pic.twitter.com/mo4c3gB2ab — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 1, 2023

¿Cuáles son los nombres de los mártires de Chicago?

Durante una de las manifestaciones en Haymarket Square, un ciudadano lanzó una bomba hacia los oficiales de policía que intentaban disolver la huelga; esto ocasionó un juicio hacia los sindicalistas.

Los mártires de Chicago fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel. En el juicio, cinco de ellos fueron condenados a muerte; sin embargo, uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado.