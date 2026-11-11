¿Cuál es su estado de salud? Hospitalizan de emergencia a Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, tras accidente en auto de carreras

El actor Frankie Muniz, quien interpretó a Malcolm en la serie Malcolm el de en medio, fue hospitalizado de emergencia después de sufrir un accidente durante una sesión de prácticas de automovilismo en Florida.

¿Cómo fue el accidente de Frankie Muniz?

Frankie Muniz se preparaba para competir con el equipo Air Force en el Proud to Honor Veterans Day Classic de Ford, programado para realizarse por la noche en el Daytona International Speedway.

Sin embargo, el percance obligó a trasladarlo a un hospital, donde los primeros reportes indican que el actor permanece despierto y alerta después del accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre cómo ocurrió el accidente ni sobre las lesiones que pudo haber sufrido.

#AlMomento | El actor Frankie Muniz fue trasladado a un hospital tras sufrir un accidente durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway.



Su equipo informó que se encuentra bajo observación médica y que no participará en la carrera.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/tPlIyKBICn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

Frankie Muniz no podrá competir en la carrera

El accidente provocó la cancelación de la participación de Frankie Muniz en la jornada automovilística, la cual tenía un carácter especial por la celebración del Día de los Veteranos.

El actor era uno de los participantes del equipo Air Force y su presencia formaba parte de las actividades programadas para la carrera benéfica.

Otro de los invitados al encuentro era Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, el padre de Malcolm, en la popular serie de televisión.

La trayectoria de Frankie Muniz después de Malcom

Además de su participación en la serie de televisión y otros proyectos actorales, Frankie Muniz ha desarrollado una carrera dentro del automovilismo durante más de dos décadas.

Su acercamiento a las competencias comenzó en 2004, pero en 2006 dio el paso al ámbito profesional al comenzar a participar como piloto de una escudería y en 2025, se integró al equipo Reaume de tiempo completo.