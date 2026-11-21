Antes de salir de casa no olvides tomar tus precauciones ante los cambios que se esperan en el clima en México para este domingo 22 de febrero de 2026.

Para evitar alguna sorpresa por algún cambio de temperatura, conoce aquí el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la temperatura del fin de semana.

¿Qué clima se espera en México el 22 de noviembre 2026?

El frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones; así como lluvias muy fuertes en zonas de Tamaulipas, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que la masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará un descenso en la temperatura en los estados del norte del país. Canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, mar Caribe y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el oriente, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Estados donde lloverá más el domingo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tamaulipas (noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León (este), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).

Intervalos de chubascos: Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán

Así será el clima en CDMX y Edomex el 22 de noviembre 2026

En el Valle de México por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en zonas del Estado de México y la Ciudad de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C