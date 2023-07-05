¿Cuáles han sido los terremotos más devastadores de la historia?

La historia de la humanidad ha presenciado múltiples fenómenos naturales que han sido devastadores en distintas regiones, desde huracanes hasta terremotos, estos últimos han dejado ciudades destruidas y miles de muertes, a pesar que se han diseñado mecanismos para alertar a la población el impacto que tendrá se mantiene como una incógnita.

Los avances en la ciencia indican que los terremotos son causados por un deslizamiento en una falla geológica y de momento no se puede predecir cuándo sucederá, actualmente el cinturón sísmico del Pacífico registra el 81% de los sismos más fuertes de la historia al estar ubicado en el “anillo de fuego”.

¿Cuáles son los países con más terremotos en el mundo?

El registro histórico del Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs, por sus siglas en inglés) mantiene un listado con los países que han registrado más terremotos alrededor del mundo en los últimos años, la mayoría de estos se ubica en el continente asiático, estos son:



Japón : La zona sísmica en la que se encuentra hace que los movimientos telúricos sean más comunes de lo usual.

: La zona sísmica en la que se encuentra hace que los movimientos telúricos sean más comunes de lo usual. Indonesia : La nación se posiciona como la que registra más terremotos a lo largo del año, algunos han sido devastadores.

: La nación se posiciona como la que registra más terremotos a lo largo del año, algunos han sido devastadores. China, Irán y Turquía: Si bien, Japón se encuentra en una zona sísmica e Indonesia vive una constante actividad, las tres naciones ha registrado los eventos más catastróficos en relación a daños materiales y muertes.

¿Cuáles han sido los peores terremotos de la historia?|Agencia Meteorológica de Japón.

¿Qué tan sísmico es México?

Históricamente, México es uno de los países con mayor actividad sísmica, esto se da por su localización, pues se encuentra en el cinturón de fuego, ahí converge la placa norteamericana, con las placas de Rivera, Pacífico y Cocos, mismas que han sido causantes de los peores terremotos de la historia nacional.

Actualmente, los servicios que registran los temblores indican que al año hay más de 90 sismos con magnitud superior de 4, situación que equivale al 60% de todos los movimientos telúricos registrados en el mundo, entre los estados que corren mayor riesgo de percibir sismos son:



Ciudad de México

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Estado de México

Veracruz

¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes en la historia?

Son cinco los terremotos que han superado la magnitud de 9; sin embargo uno se situó en los 9.5, siendo, al día de hoy, el más intenso de la humanidad. Estos son los terremotos más fuertes en la historia:



Valdivia, Chile -Magnitud 9.5: Sucedió el 22 de mayo de 1960; su intensidad fue tan alta que modificó la geografía de la región y dejó un saldo de 6 mil muertos y un tsunami.

-Magnitud 9.5: Sucedió el 22 de mayo de 1960; su intensidad fue tan alta que modificó la geografía de la región y dejó un saldo de 6 mil muertos y un tsunami. Sumatra, Indonesia - Magnitud 9,3: La fecha del 26 de diciembre del 2004 siempre será recordada por un terremoto submarino que causó la muerte de 280 mil personas en 14 países.

- Magnitud 9,3: La fecha del 26 de diciembre del 2004 siempre será recordada por un terremoto submarino que causó la muerte de 280 mil personas en 14 países. Estrecho de Prince William, Alaska - Magnitud 9,2: El 28 de marzo de 1964 sucedió el “Gran terremoto de Alaska”, al día de hoy el más letal en Estados Unidos, pues murieron 139 personas.

- Magnitud 9,2: El 28 de marzo de 1964 sucedió el “Gran terremoto de Alaska”, al día de hoy el más letal en Estados Unidos, pues murieron 139 personas. Tōhoku, Japón - Magnitud 9,0: El más reciente sucedió el 11 de marzo del 201, este provocó la muerte de 18 mil 500 personas e incluso una planta nuclear quedó fracturada; el tsunami influyó en el desastre.

- Magnitud 9,0: El más reciente sucedió el 11 de marzo del 201, este provocó la muerte de 18 mil 500 personas e incluso una planta nuclear quedó fracturada; el tsunami influyó en el desastre. Kamchatka, Rusia-Magnitud 9,0: En las primeras horas del 04 de noviembre de 1952 más de 2 mil 300 personas perdieron la vida por un tsunami que causó la destrucción de miles de viviendas.

Otros sismos recientes no alcanzaron la magnitud de 9, sin embargo, el número de víctimas superaron los miles, tal es el caso de Turquía y Siria, cuyas cifras oficiales apuntan que al menos 43 mil 556 personas murieron. En septiembre de 2023, en Marruecos el terremoto dejó más de 2 mil víctimas.