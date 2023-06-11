VIDEO: Sismo de 6.2 sacude el norte de Japón; se esperan fuertes réplicas

El domingo 11 de junio la isla de Hokkaido en Japón sufrió un fuerte sismo de magnitud 6.2; el fenómeno natural ocasionó que las autoridades se desplegaran alrededor de la zona para pedirle a los ciudadanos que guardaran la calma.

Tras el incidente, las autoridades de la isla indicaron que el terremoto se originó a 136 kilómetros de profundidad en el sector sudoccidental de Hokkaido; la Agencia Metereológica de Japón le pidió a sus ciudadanos mantenerse alerta sobre las réplicas que puedan presentarse en los próximos días.

¿Hay alerta de Tsunami por el sismo en Japón de hoy 11 de junio?

La intensidad del sismo provocó temor entre los locatarios al estar en una isla, por lo que servicios de emergencia se desplegaron alrededor de la zona para evaluar las condiciones; descartaron una alerta de tsunami y también daños en las plantas nucleares que se ubican en la isla, no interrumpieron el suministro de energía.

Testigos estiman que el sismo en Japón duró alrededor de 20 a 30 segundos; sin embargo, se percibió de manera fuerte, ya que primero fue oscilatorio y trepidatorio, aunque los trenes locales suspendieron actividades durante algunos minutos hasta corroborar que todo estuviera en orden.

“Primero tembló lateralmente y después gradualmente se volvió más fuerte (...) se sintió como si hubiera durado mucho tiempo, fue espeluznante”, apuntó una persona.

Fuerte #sismo sacude el norte de #Japón



Un sismo de magnitud 6,2 estremeció el domingo la isla japonesa de #Hokkaido, sin que se reportaran daños ni heridos. pic.twitter.com/yKfMaFhlxB — Willy Matos Medina (@WillyMatosM) June 11, 2023

¿En qué estados se sintió el sismo de Japón?

El fuerte movimiento telúrico llegó hasta la isla más grande de Japón, en Honshu, también en ciudades como Chitose y Atsumacho, aunque en ninguna tuvo mayores estragos; en el caso de Tokio no se percibió aunque reiteraron que deben estar alertas, pues es común que en los días previos se presenten replicas.

Imágenes del #sismo fuerte M6.2 hoy en #Hokkaido #Japón captadas en el nuevo Aeropuerto de Chitose.

A pesar del brusco movimiento la mayoría de la gente permanece tranquila. #earthquake

Vía @Ryo_Saeba_3 pic.twitter.com/G2vAOotgnm — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 11, 2023

¿Qué hacer en caso de sismo?

¡Atención! Existen países que son de alto riesgo sísmico, por esta razón es importante conocer qué hacer en caso de que un terremoto se presente, los pasos son: