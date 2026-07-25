Ni doctor ni piloto; este es el trabajo más deseado en México y en 27 países más

Un nuevo estudio internacional reveló que ser "YouTuber" se corona como el trabajo soñado número uno de México, en una tendencia que resalta cómo los paisanos priorizan la economía del creador y las pasiones vocacionales sobre las carreras tradicionales, lo cual impacta principalmente en las nuevas generaciones, las cuáles están decidiendo en estos momentos su futuro laboral.

Conoce el ranking global de profesiones y las nuevas carreras tecnológicas que están cambiando el mercado, según Remitly.

¿Cuáles son los trabajos más buscados en México?

La tercera edición del estudio global de Remitly reveló que los trabajos soñados del mundo son YouTuber con un volumen de 148 mil 430 de búsquedas globales de "cómo ser...". Le siguen Influencer con 61 mil 420; Ingeniero de software con 59 mil 680; Asistente virtual con 58 mil 110; y Creador de contenido con 44 mil 610.

Conoce el listado completo de las 61 profesiones, oficios y servicios especializados en las dos áreas geográficas salariales de México:



📍Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)



📍Zona del Salario Mínimo General (ZSMG)



📄 Descárgalo aquí: https://t.co/gmkXZvGy2b pic.twitter.com/xxzinLYhZc — STPS México (@STPS_mx) January 24, 2026

El análisis de búsquedas en Google abarcó 424 opciones en datos recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026 en 145 países, con especial enfoque en los mercados hispanohablantes.

Cabe destacar que, el dominio de YouTuber en el mundo hispano es abismal, pues aunque a nivel global ocupa el 5º lugar, es la profesión número uno en 28 países, superando a cualquier otra carrera en este aspecto y enlazandose estrechamente con creador de contenido, representando en el mapa mundial las preferencias en:



México

España

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Asimismo, por primera vez el ser "Actor o actriz" desplazó a "Piloto" del primer lugar con 222 mil 80 búsquedas, un aumento del 12% con respecto al 2024. Así, el ser piloto cayó casi un 50% en búsquedas, quedando en 2º lugar, aunque sigue dominando en países como India o Países Bajos.

¿Qué carreras tradicionales se siguen posicionando en el mundo?

Las carreras tradicionales al alza siguen en pie, los abogados tuvieron el salto más espectacular, escalando 55 posiciones hasta el 4º lugar global, un aumento interanual del 273%. Los bomberos subieron 13 posiciones, ocupando el 3º puesto mundial. Este fenómeno sugiere que muchas personas siguen buscando seguridad financiera ante la incertidumbre económica.

Finalmente, este 2026, la Inteligencia Artificial (IA) debutó como una categoría propia, apareciendo por primera vez búsquedas para "ingeniero de prompts", "especialista en inteligencia artificial", e "ingeniero de machine learning".