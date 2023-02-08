De octubre de 2021 a octubre de 2022 se llevó a cabo una recopilación de búsqueda en todos los idiomas para saber cuáles son los trabajos más buscados por las personas. La pregunta clave fue "¿Cómo ser un [trabajo]?".

Es común que las personas sueñen con un nuevo trabajo o carrera, por lo que usaron la herramienta de Google para buscar cómo lograrlo.

Con el estudio de Remitly, se dio a conocer que, a pesar de que las personas se encuentren en un trabajo, puede que este no sea el de sus sueños, lo que los lleva a buscar a través de Google cómo llegar a tener otra profesión.

Ser escritor es uno de los más grandes sueños de las personas|Pexels

¿Cuáles son los trabajos más buscado por las personas?

Estos son los trabajos más buscados por las personas basándose en la pregunta "¿Cómo ser un [...]"; asimismo, se da a conocer el volumen mundial de la búsqueda global:

Piloto (930 mil 630)

Escritor (801 mil 200)

Bailarina (278 mil 720)

Youtuber (195 mil 070)

Emprendedor (178 mil 380)

Actriz (176 mil 180)

Influenciador (159 mil 180)

Programador (125 mil 310)

Cantante (121 mil 430)

Profesor (114 mil 950)

DJ (112 mil 360)

Bloguero (104 mil 600)

Médico (104 mil 080)

Profesor (91 mil 400)

Asistente de vuelo (88 mil 240)

Bombero (84 mil 300)

Juez (83 mil 800)

Abogado (79 mil 470)

Psicólogo (66 mil 720)

Como se pudo observar en el ranking, la profesión de piloto fue el trabajo más buscado alrededor del mundo, con cerca de un millón de búsquedas anuales.

Sobre el segundo trabajo de ser escritor o escritora, se dio a conocer que 75 países de todo el mundo sueñan con convertirse en escritores más que con cualquier otro trabajo, incluidos las personas que viven en Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suecia.

Ser doctor también es uno de los sueños de algunas personas|Pexels

De acuerdo con los resultados sobre los trabajos más buscados alrededor del mundo, es preciso mencionar que el área de las artes no se queda atrás, pues en el tercer lugar se encontró el trabajo de bailarina o bailarín, lo cual deja ver que las personas sueñan con mostrar sus dotes artísticas y creativos.

Asimismo, se destaca que algunos de los trabajos más buscados actualmente son algunos que no existían hace una década, tal es el caso de youtuber, influencer o bloguer.