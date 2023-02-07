Día de Internet Segura: ¿Cuáles son las contraseñas más utilizadas?

En el marco del Día de Internet Segura, NordPass dio a conocer cuáles son las contraseñas más usadas por las personas. Esto, según una pequeña investigación en 30 países por parte de investigadores independientes especializados en la investigación de incidentes de ciberseguridad.

De acuerdo con la Unicef, el Día de Internet Segura se reconoce cada año desde 1997 para impulsar, informar y educar en un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la red. Además, es un día para recordar la importancia de proteger los derechos de la infancia en internet.

El gobierno de México recomienda tener una contraseña segura|Pexels

¿Cuáles fueron las contraseñas más usadas en 2022?

En 2022, la contraseña más usada por la población estadounidense fue "Contraseña123". Entre las respuestas que dieron las personas tras la pregunta de cuál es su contraseña se encontró que suelen utilizarse los nombres de mascotas y años de eventos importantes como la graduación de la escuela.

Asimismo, las personas suelen poner la fecha de su cumpleaños como contraseña, lo cual la hace una demasiado fácil, según especialistas en seguridad cibernética.

Esta es la lista completa de cuáles son las 20 contraseñas más usadas alrededor del mundo y cuánto tiempo se tardan en descifrarla:

Contraseña (1 segundo)

123456 (1 segundo)

123456789 (1 segundo)

guest (10 segundos)

qwerty (1 segundo)

12345678 (1 segundo)

111111 (1 segundo)

12345 (1 segundo)

col123456 (11 segundos)

123123 (1 segundo)

1234567 (1 segundo)

1234 (1 segundo)

1234567890 (1 segundo)

000000 (1 segundo)

555555 (1 segundo)

666666 (1 segundo)

123321 (1 segundo)

7777777 (1 segundo)

123 (1 segundo)

NordPass también explicó que utilizar palabras comunes como contraseña no es tan seguro, como es el caso de Tinder, la cual se utilizó 36 mil 384 veces. "Batman" se empleó como contraseña 2 millones 526 mil 776 veces.

Día de Internet Segura: Algunos consejos

De acuerdo con el gobierno de México, en el marco del Día de Internet Segura se recomienda: