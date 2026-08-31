Temporada de ofertas en México: ¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 y cuántos días durarán los descuentos?

El Buen Fin 2026, una de las temporadas de descuento más esperadas en México, está a punto de llegar con miles de promociones en tiendas físicas y en línea, pero ¿cuándo comenzarán los descuentos?

Para este edición se espera la participación de miles de empresas de todo tipo, las cuales ofrecerán promociones en distintos productos y servicios.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 y qué días cae?

Anota la fecha en el calendario. El Buen Fin 2026 comenzará a partir de las primeras horas del viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre 2026 , un fin de semana largo lleno de promociones y ofertas para las y los ciudadanos.

La temporada de descuentos en México abarcara el viernes 13, sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de noviembre 2026, ofreciendo descuentos en distintas tiendas del país.

¿Cuántos días dura la temporada de descuento en México 2026?

Este año, el Buen Fin tendrá una duración de 5 días consecutivos, juntándose con el puente del 20 de noviembre, día de descanso obligatorio en todo México, por lo que los ciudadanos tendrán mucho tiempo para aprovechar las ofertas.

✨ Apenas comienza el camino hacia #ElBuenFin2026.



Gracias por acompañarnos durante este mes. Muy pronto compartiremos más novedades para que te prepares para una nueva edición.



💙 ¡Lo mejor está por venir! pic.twitter.com/viaHJ9dHWw — El Buen Fin (@ElBuenFin) August 27, 2026

Consejos para comprar este Buen Fin 2026 en México

Aprovéchalo al máximo. Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de la temporada de descuentos en México, te compartimos algunos consejos para comprar de forma inteligente durante este Buen Fin 2026.

