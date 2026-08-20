El fenómeno de “El Niño” se fortalece a niveles no vistos, pero ¿cuándo regresará “La Niña”?

Las alertas mundiales se han encendido a raíz del último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), donde se advierte que el fenómeno de “El Niño” podría alcanzar niveles nunca antes vistos, pero ¿se sabe cuándo regresará “La Niña”?.

¿Cuándo regresa el fenómeno de “La Niña”?

Hasta el momento, no existe una fecha exacta para el regreso de “La Niña”, ya que este fenómeno forma parte del sistema ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que alterna entre una fase cálida, una fría y periodos neutrales.

No hay un calendario fijo para estos eventos climáticos, aunque por lo general “La Niña” puede presentarse aproximadamente cada dos a siete años, aunque no necesariamente después de cada episodio de “El Niño”.

De hecho, el sistema ENSO puede ser seguido por una fase neutral antes de que aparezca nuevamente “La Niña”, lo que significa que podría tardar todavía unos años para que aparezca el fenómeno.

¿Por qué “El Niño” está alcanzando niveles no vistos?

De acuerdo con el NOAA, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial oriental ya superaron anomalías de 2 °C por encima de lo normal.

Con base en los cálculos, se prevé que para el trimestre de octubre-diciembre de 2026, “El Niño” alcance niveles históricos, capaces de superar la intensidad de los fenómenos registrados desde 1950.

Para los registros actuales, este sistema continuará fortaleciéndose durante lo que resta de 2026 y existe una probabilidad muy alta de que persista hasta el invierno del hemisferio norte de 2026-2027, afectando incluso a México.

¿Qué diferencia hay entre “El Niño” y “La Niña”?

Aunque ambos fenómenos pertenecen al mismo ciclo climático, representan fases opuestas, pues uno ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan más de lo normal.

Esto altera los patrones del clima y puede modificar las lluvias, las temperaturas y otros fenómenos meteorológicos a miles de kilómetros de distancia.

“La Niña”, en cambio, se caracteriza por un enfriamiento anormal de esas aguas, por lo que los vientos alisios se fortalecen y favorecen que las aguas cálidas se acumulen hacia el Pacífico occidental.