¿A qué hora será huracán? tormenta tropical “Marie” provocará mar de fondo y lluvias en 5 estados

La tormenta tropical “Marie” continúa su trayectoria por el Pacífico, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que en las próximas horas se convierta en huracán de categoría 1; ¿qué impactos tendrá en México?

Autoridades meteorológicas informaron que el ciclón no tocará tierras mexicanas ya que se desplaza hacia el noroeste, aunque varios estados presentarán mar de fondo y fuertes lluvias en lo que resta de la semana.

¿A qué hora la tormenta tropical “Maríe” se convertirá en huracán?

De acuerdo con la trayectoria proporcionada por Conagua, “Marie” todavía se encuentra como tormenta tropical, pero por sus vientos máximos, se espera que se fortaleza de manera rápida.

El pronóstico indica que a las 12:00 horas del 2 de septiembre el sistema todavía tendría esta categoría, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

Sin embargo, para el mediodía de este miércoles ya alcanzaría la categoría de huracán con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora.

⚠️¡Atención en el occidente de #México y #BajaCaliforniaSur!



La extensa circulación de la #TormentaTropical #Marie genera efectos en estas regiones de nuestro país. 🌀



Nuestro experto te explica en el video todos los detalles sobre este sistema.⤵️ pic.twitter.com/031KqUwmmj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

En ese momento se localizaría aproximadamente a 625 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Para el 3 de septiembre, el pronóstico contempla que alcance la categoría 2, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora.

¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical “Marie”?

El ciclón favorecerá un importante ingreso de humedad al territorio mexicano, principalmente hacia el occidente y noroeste, además de generar condiciones de mar de fondo en diferentes zonas del litoral del Pacífico.

Se prevé que las lluvias incrementen a partir del miércoles y se extenderían hasta el viernes, de acuerdo con el aviso meteorológico.

Entre los estados que podrían registrar las lluvias más importantes se encuentran:



Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

¿Qué estados tendrán olas de hasta 4 metros?

Además de las lluvias, “Maríe” provocará mar de fondo en la vertiente del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades también mantienen vigilancia.

Los efectos más importantes se esperan en Baja California Sur, donde podrían registrarse olas de entre 3 y 4 metros de altura desde el miércoles y hasta el viernes.

En Jalisco, Colima y Michoacán, el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Guerrero se estiman olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

