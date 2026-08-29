Así amanece el precio de la gasolina este sábado 29 de agosto de 2026

Si este sábado tienes planeado llenar el tanque de tu auto, consulta los precios aquí. El litro de gasolina en México despide el mes de agosto con variaciones considerables en su precio; así se vende la Magna, Premium y Diésel para este 28 de agosto 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado para el último sábado del mes.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México en agosto 2026?

Te compartimos el precio del litro de gasolina para la última semana de agosto 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.55 pesos.

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 29 de agosto 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.75 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex sábado 29 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.10 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para agosto 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el último viernes de agosto 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.30 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey 29 de agosto 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la última semana de agosto 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.09 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.53 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿En cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.76 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 29 agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.88 pesos.

Diésel por litro: 26.81 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El Estado de México ( Edomex ), es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.64 pesos por litro de combustible regular , seguido de Ciudad de México en $23.80 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México