¿Cuántos años tiene Jorge Zarza? A esta edad se unió el reconocido periodista a Azteca Noticias

Jorge Alfonso Zarza Pineda es un periodista y conductor reconocido de TV Azteca, que ha conducido varios espacios informativos en Azteca Noticias a lo largo de 30 años.

El periodista estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y antes de llegar a las instalaciones del Ajusco, permaneció en medios como El Heraldo de México, Radio Mil y en la XEW, donde hacía desde redactor, corrector de estilo y reportero.

¿Cuántos años tiene el periodista Jorge Zarza?

Es originario de Cuernavaca, Morelos, y nació el 22 de noviembre de 1970. Entró a trabajar a los medios de comunicación cuando apenas tenía 17 años.

Desde entonces se ha dedicado a narrar el acontecer nacional e internacional desde los espacios informativos de Azteca Noticias, tanto en la semana, como los fines de semana.

Zarza además de ser un reconocido cronista televisivo y reportar desde atentados, accidentes, desastres naturales, el acontecer en el Senado, se caracterizó por su especialización en el periodismo religioso, específicamente en las visitas del Papa Juan Pablo II y sus sucesores.

Recientemente, desde Roma, Italia, relató para millones de personas cómo fueron las exequias del Papa Francisco y el cónclave donde fue elegido el actual Papa León XIV.

¿Cuántos años tenía Jorge Zarza cuando entró a TV Azteca?

El periodista reconocido por su forma de narrar los hechos que acontecen en México entró a TV Azteca cuando apenas contaba con 25 años, después de pasar por varios medios tanto escritos, como radiofónicos.

En su libro “En el lugar de los hechos: 25 años de trabajo periodístico” narra que en el año 2020, cumplió 50 años y 25 años de trayectoria en TV Azteca, por lo que decidió escribir sus vivencias reporteriles que han marcado su trayectoria de más de tres décadas.

En la televisora del Ajusco ha ocupado espacios como Hechos AM, Hechos Meridiano, Hechos Sábado, Hechos Domingo y ahora Hechos Contigo, que podrá sintonizarse a través de la señal de Azteca UNO y a través de las redes sociales de Azteca Noticias.