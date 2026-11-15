¡Capitalinos a sacar la cobija! Aunque en los últimos días las altas temperaturas no ceden, para este lunes 16 de noviembre las autoridades pronostican una mañana helada.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos serán cuatro las alcaldías afectadas durante la mañana, por lo que recomiendan mantenerse abrigado, ¿de cuáles se trata?

¿Qué alcaldías amanecerán con bajas temperaturas este 16 de noviembre?

Las bajas temperaturas se harán presentes en tres alcaldías de la Ciudad de México durante la madrugada y las primeras horas de este lunes 16 de noviembre.

Ante el pronóstico de entre 4 y 6 grados Celsius, las autoridades activaron la Alerta Amarilla para Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 16/11/2026 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Ka8m0gscph — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2026

Consejos para combatir el frío en CDMX

Si eres friolento las autoridades tienen un par de recomendaciones para que en caso de tener que salir de casa no te enfermes:

Abrígate adecuadamente y cubre la nariz y boca.

Come frutas , verduras con vítaminas A y C para evitar resfriados.

, verduras con vítaminas A y C para evitar resfriados. Evita cambios de temperaturas .

. Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos.

con el exterior no sean muy bruscos. En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.

Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores.

y menores de 5 años, a personas adultas mayores. Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas.

Y en caso de tener mascotas no te olvides de ellas, resguardalas del frío.

¿Qué días se sentirá más frío?

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las zonas serranas de la capital registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante cuatro madrugadas consecutivas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Este escenario se mantendrá desde el lunes 16 y hasta el jueves 19 de noviembre, con el siguiente pronóstico:

Lunes 16 de noviembre: mínimas de 0 a 5 grados Celsius.

mínimas de 0 a 5 grados Celsius. Martes 17 de noviembre: continuará el ambiente frío, con temperaturas de 0 a 5 grados.

continuará el ambiente frío, con temperaturas de 0 a 5 grados. Miércoles 18 de noviembre: se mantendrán las mínimas de entre 0 y 5 grados.

se mantendrán las mínimas de entre 0 y 5 grados. Jueves 19 de noviembre: persistirá el pronóstico de temperaturas de 0 a 5 grados.



