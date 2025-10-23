Productividad 0 - Pádel 1: Cuauhtémoc Blanco registra cero iniciativas como diputado

Seamos honestos, Cuauhtémoc Blanco siempre se ha salido con la suya... La más reciente, tras ser exhibido jugando pádel en plena sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y tan solo pedir que le pusieran asistencia para seguir con su juego. Más allá de la anécdota tan ridícula que pueda causar, lo que debería generar este tipo de acciones es una gran preocupación, pues es un claro reflejo de nuestra política.

Productividad 0 - Pádel 1: Cuauhtémoc Blanco registra cero iniciativas en San Lázaro

Los datos no mienten y son un insulto. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), a más de un año de haber asumido el cargo, Cuauhtémoc Blanco no ha promovido ni una propuesta de ley ni como autor ni como coautor. Su única actividad registrada en este rubro ha sido sumarse como adherente a dos iniciativas de otros legisladores de su bancada.

Además de eso, tiene una escasa participación, pues registra 10 ausencias en 109 votaciones en el Pleno.

¡Como si fuera poco! Blanco solo ha subido una sola vez a Tribuna y no fue para hablar del futuro del país, ni del beneficio de los mexicanos, sino para defenderse durante el proceso de desafuero promovido en su contra—tras la acusación de acoso sexual a su propia hermanastra—y argumentó que tenía la “conciencia tranquila” ante los señalamientos.

¿Cuánto gana Cuauhtémoc Blanco como diputado de Morena?

A pesar de su nula productividad, su historial de ausencias y su cinismo, Blanco mantiene el salario y los apoyos que corresponden a un diputado federal; sin embargo, se trata de un alto costo que pagamos TODOS los mexicanos por su nula aportación a que tengamos un país mejor, ¿en serio estos son los políticos que merecemos?

El salario y los apoyos que percibe el diputado:



Salario Mensual: 75 mil pesos.

Asistencia Legislativa: 45 mil pesos (apoyos).

Atención Ciudadana: Monto adicional de alrededor de 23 mil 364 pesos.

Además cuenta con seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo, apoyo de gastos funerarios, ayuda de transporte y prima vacacional.

¿Qué tal te caerían 75 mil pesos al mes solo por pasar lista e irte a jugar pádel? Cuánto cinismo. Pero lamentablemente, este no es un problema de un solo personaje. La actitud de Cuauhtémoc Blanco es la bandera de una clase política que ha normalizado la indolencia y la impunidad y no, no nos merecemos esta clase de políticos.

Esta es la factura que pagamos todos nosotros por el cinismo de unos cuantos; la nula productividad y la falta de compromiso de estos legisladores es un insulto, pero, ¿hasta cuándo vamos a dejar de pagar el alto costo de un asiento que se usa para el ocio?