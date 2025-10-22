El caso del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, captado jugando pádel durante una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto, encendió el debate sobre las normas en el Poder Legislativo. La pregunta que flota en el aire, según la oposición, es: ¿qué castigo real puede enfrentar el exfutbolista por su burla al trabajo parlamentario?

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, fue uno de los legisladores que criticó al morenista, señalando que la ironía reside en el vacío legal del reglamento interno.

¿Qué “sanción” podría enfrentar Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en medio de sesión virtual?

El priista admitió que, aunque la conducta de Blanco es una afrenta al Poder Legislativo, el castigo real que podría recibir es prácticamente nulo:

“No hay sanciones por hacerse pendejo”, advirtió con ironía Moreira. Según el coordinador, el reglamento de la Cámara solo prevé dos acciones menores contra los diputados que incumplen con sus obligaciones:



Una simple llamada de atención.

Descontar un día de salario a quien falte.

Dado que Blanco pidió que se le contara la asistencia (aunque estuviera en la cancha), una simple falta podría no aplicar, dejando el incidente en el terreno de la amonestación moral.

“Después de nueve años, estuve en la presidencia municipal, fui gobernador de un estado, y mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Gracias a Dios ahorita me ves flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio (...). Como lo dijo Monreal, voy a asumir la responsabilidad; pues que me multen”, dijo.

Proponen eliminar el esquema semipresencial en la Cámara Baja

Para Rubén Moreira, el caso de Blanco es una prueba fehaciente de que el esquema de sesiones semipresenciales o a distancia “ya no sirve y se presta para abusos”.

El coordinador del PRI propuso eliminar por completo las sesiones virtuales, salvo en casos de emergencia, argumentando que la distancia se utiliza para evadir el trabajo:

“La sesión a distancia es para estar en comisiones, no para irte a comer tacos o jugar pádel,” sentenció. Moreira calificó la actitud de Cuauhtémoc Blanco como una “afrenta al Poder Legislativo” que amerita una reforma en los protocolos para obligar a los legisladores a la presencia y al cumplimiento de su deber.