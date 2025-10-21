“Que me multen”: Cuauhtémoc Blanco responde tras video “jugando” pádel

El diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que aparentemente participa en una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto mientras se escuchan raquetazos de fondo.

Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales y medios, muestran al exfutbolista encendiendo su cámara y micrófono durante unos segundos, mientras otros legisladores bromean sobre su posible “partido de pádel” en pleno debate sobre la Ley de Aguas Nacionales.

El incidente provocó una ola de críticas y comentarios en el Congreso, especialmente de legisladores de oposición, quienes cuestionaron la seriedad y compromiso del morenista.

¿Jugaba al pádel? Esto dijo el exfutbolista

Blanco negó rotundamente haber estado jugando durante la sesión, asegurando que su entrenamiento había terminado dos horas antes y que la falta de conexión fue producto de encontrarse en una zona con poca señal.

“Terminé de jugar a las ocho de la mañana; la reunión era a las diez”, explicó el diputado, visiblemente molesto por la controversia. “Estaba hasta el Desierto de los Leones, por eso no había señal”, añadió al ser abordado por reporteros.

“Mi corazón necesita ejercicio”: Cuauhtémoc Blanco justifica su rutina tras polémica sesión

El exjugador del América aprovechó para defender su rutina deportiva, señalando que su regreso al ejercicio responde a motivos de salud tras varios años de intensa actividad política.

“Después de nueve años, estuve en la presidencia municipal, fui gobernador de un estado, y mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Gracias a Dios ahorita me ves flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio”, declaró.

Blanco detalló que se somete regularmente a pruebas físicas para monitorear su condición cardiaca y que continuará practicando diversas disciplinas. “Me van a ver en todas partes, jugando futbol, pádel o squash… el corazón me pide volver a moverme”, dijo entre risas.

“Si me quieren multar, que me multen”: La reacción de Cuauhtémoc Blanco tras críticas por padel

Respecto a las posibles sanciones por parte de la Cámara de Diputados, Blanco afirmó que no teme a las consecuencias. “Como lo dijo Monreal, voy a asumir la responsabilidad; pues que me multen”, sostuvo.

El diputado pidió no caer en provocaciones y consideró que se está sobredimensionando un hecho sin relevancia. Mientras tanto, legisladores como el priista Mario Zamora insistieron en que el morenista “ni sabía qué estaba votando”, lo que ha alimentado el debate sobre la seriedad en las sesiones remotas del Congreso.

La Comisión de Presupuesto continúa con el análisis de la Ley de Aguas Nacionales, mientras el episodio de Blanco suma un nuevo capítulo a las controversias que han acompañado al exfutbolista durante su carrera política.