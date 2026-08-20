Vecinos salen de casa y encuentran bolsas con restos humanos en Cuautitlan Izcalli

La madrugada de este jueves se vivió una intensa movilización en calles de Cuautitlán Izcalli, situado en el Estado de México y es que fueron localizadas varias bolsas sobre la vía pública.

Tras una revisión se confirmó lo peor, la bolsa contenía restos humanos, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General de Justicial del Estado de México, además de marcar un perímetro en la zona.

#IMPORTANTE 🚨 Abandonan bolsas con restos humanos en calles de Cuautitlán Izcalli, #Edomex; hasta el momento no hay detenidos y las investigaciones continúan ⚠️🔍 pic.twitter.com/kQsPumnYq7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

¿Qué se sabe sobre las bolsas con restos humanos halladas en Cuautitlán Izcalli?

Una vez asegurado el lugar, peritos comenzaron con la recopilación de indicios que puedan ayudar a determinar las circunstancias del hallazgo, entre las principales tareas se encuentra establecer la identidad de los restos y obtener información que permita conocer quiénes abandonaron las bolsas en ese sitio.

De acuerdo con los datos disponibles, el abandono habría ocurrido durante la madrugada, en un intervalo estimado entre las 4:30 y las 5:00 horas; sin embargo, serán las investigaciones ministeriales las que permitan precisar el momento y la manera en que fueron colocadas en la calle.

Abandonan restos humanos dentro de bolsas en Cuautitlán Izcalli



Ocurrió en la colonia Jardines de la Hacienda, no se ha identificado a las víctimas



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Por ahora, la zona permanece bajo resguardo para evitar que la intervención de personas ajenas a las diligencias altere posibles indicios.

Problemas con la electricidad podrían ser un obstáculo para hallar a presuntos responsables

La investigación recién comienza pero ya hay elementos que pueden complicar la búsqueda, tras el incidente, vecinos reportaron constante fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo que la revisión de cámaras de seguridad será un problema.

La posible ausencia de grabaciones no significa, por sí misma, que no existan otros indicios. Los peritos y agentes ministeriales deberán determinar qué elementos pueden ser integrados a la investigación para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Calle continúa bajo resguardo tras hallazgo de bolsa en Izcalli

Mientras avanzan las labores de la FGJEM, la calle La Era permanece acordonada; la presencia de personal ministerial y pericial mantiene la zona bajo vigilancia, en espera de que concluyan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la información disponible se concentra en el hallazgo de las bolsas con restos humanos y en las condiciones que podrían influir en la revisión de las cámaras de seguridad.