Estaban muertos en su propia casa: macabro hallazgo en Cuautitlán Izcalli

Tres personas fueron encontradas sin vida dentro de su casa ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), durante la madrugada de este sábado 25 de abril de 2026.

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad de Cuautitlán Izcalli, elementos de la corporación atendieron un reporte por disparos dentro de una casa ubicada en la colonia La Quebrada.

Personas murieron en Cuautitlán Izcalli tras ataque directo

De acuerdo con los primeros indicios, se trató de una acción dirigida contra ese lugar específico, sin embargo, hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas.

Cuando los servicios de emergencia arribaron al sitio se confirmó que fueron localizadas tres personas sin sginos vitales.

Investigan ataque y muerte de tres en Cuautitlán Izcalli

Elementos de la Comisaría del municipio acordonaron el sitio y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Por ahora las autoridades no han dado a conocer el número de personas involucradas en la agresión a balazos y el móvil del ataque, en tanto, la investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos.

Matan a familia en su casa en CDMX

En abril, pero en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), una familia fue asesinada en su casa. Las víctimas eran tres mujeres y un hombre hallados el 28 de abril de 2026 en un domicilio localizado en la esquina de las calles Guanábana 146 y Begonias, en la colonia Nueva Santa María.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las víctimas presentaban heridas provocadas con un arma punzocortante; eran dos padres de familia que tenían aproximadamente 47 años y dos menores de edad, de entre 17 y 12 años, respectivamente.

Al día siguiente del crimen, fueron detenidos tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, como presuntos implicados en el asesinato. Se trata de María de Jesús "N", de 24 años; José María "N", de 21 años; Francisco Javier "N", de 36 años y Emiliano "N", de 20 años.