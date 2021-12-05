Cuba niega presencia de omicron; viajero de Sudáfrica es asintomático

Cuba rechazó que la nueva variante omicron de Covid-19 llegara a la isla con la llegada de un viajero de Sudáfrica, pues se le realizó una prueba PCR, la cual únicamente dio positivo a la variante Delta, pero el paciente es asintomático.

Fue el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK), el cual es el responsable de la lucha contra la emergencia sanitaria de coronavirus en Cuba, quien detalló que el viajero arribó a Villa Clara procedente de Sudáfrica y no portaba la variante omicron.

Detallaron que el viajero de Sudáfrica es de nacionalidad cubana, pero había llegado de dicho país en el que se detectaron los primeros casos de omicron en el mundo, por lo que fue ingresado en el hospital militar 'Manuel Fajardo'.

Fue así que descartaron la presencia de la nueva variante del Covid-19 omicron en la isla, pues el paciente no tuvo complicaciones y declaró que todos sus contactos fueron aislados y resultaron negativos a la primera prueba de PCR.

Hace dos semanas, la Organización Mundial de la Salud, descubrió la nueva variante omicron de Covid-19 y fue apodada la “variante de preocupación”, ya que ésta podría resistir las vacunas y alargar la pandemia de coronavirus de casi dos años.

Observamos con detenimiento los reportes sobre el comportamiento de la nueva variante Omicron. Ya estamos diseñando vacunas específicas. Si fuera necesario, en poco tiempo la desarrollaremos. #CubaEsCiencia #CubaViveYRenace pic.twitter.com/5U3Z3gUxZL — Eduardo Martínez Díaz (@EdMartBCF) November 30, 2021

Cuba no cerró aeropuertos, solo reforzó medidas contra el omicron

Ante la nueva variante de omicron, el Gobierno de Cuba decidió no cerrar los aeropuertos a la llegada de los viajeros y prefirió aumentar sus controles sanitarios en sus instalaciones aéreas y portuarias.

Entre las determinaciones se encuentra que los pasajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Esuatini, Zimbabue, Namibia, Malawi y Mozambique deberán realizar una cuarentena de siete días, mostrar una prueba de vacunación y realizarse tres pruebas de PCR.

Luego del aumento de los controles sanitarios, las autoridades detallaron que no planean cerrar los aeropuertos, pues el mes de noviembre de 2021 ha marcado el mayor crecimiento del turismo en el año en curso.

Hasta el momento en Cuba arriban al país unos 45 vuelos diarios y se prevé que en diciembre solo de Canadá lleguen unos 60.