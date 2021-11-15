Cuba reabre al turismo mientras opositores convocan a protestas

Cuba reabre al turismo y sus escuelas justo cuando grupos de oposición instan a protestas por mayores libertades políticas, generando un tenso pulso entre el Gobierno y sus críticos.

Un grupo de disidentes llevan meses pidiendo en redes sociales una "Marcha Cívica por el Cambio" luego de las protestas callejeras del pasado 11 de julio, las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba, ocurridas en décadas.

El régimen comunista ha prohibido las manifestaciones planeadas para este lunes (15 de noviembre de 2021), debido a que según ellos, las manifestaciones forman parte de una campaña de desestabilización de parte de Estados Unidos, que mantiene su embargo desde la época de la Guerra Fría contra Cuba. Estados Unidos rechaza las acusaciones.

Residentes de diversas ciudades en la isla caribeña señalan que hasta el mediodía de este lunes, no había manifestaciones importantes, pero los disidentes continuaron con sus llamados en redes sociales para lanzar protestas a las tres de la tarde (hora local), en 10 ciudades de Cuba, incluidas La Habana, y ciudades como Pinar del Río y Guantánamo.

Mientras las calles están militarizadas y los activistas sitiados... me topo con esto de hace apenas una hora😑#15NCuba #QuePenita pic.twitter.com/hNXbt8IXm1 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 15, 2021

Enorme operativo policial para impedir la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba

En La Habana, se registró un aumento de policías vestidos de civil y uniformados, aunque las calles parecían más tranquilas de lo normal ya que algunos padres dejaron a sus hijos en casa por temor a las manifestaciones.

Jennifer Puyol Vendesia, trabajadora estatal:

Decidí mantener a mi hijo de seis años en casa desde su primer día en la escuela porque estaba preocupada de que pudiera pasar algo.

Los actos de protestas planeados desde el domingo por un grupo de Facebook llamado Archipiélago, que ha encabezado la convocatoria, fracasaron bajo la presión de las autoridades y partidarios del gobierno comunista.

En La Habana, simpatizantes del régimen rodearon la casa de Yunior García, un dramaturgo y líder del Archipiélago, para impedirle marchar, como había planeado, con una rosa blanca en la mano para mostrar apoyo a las manifestaciones pacíficas.

El régimen cubano ha militarizado el país... las principales calles y plazas están en estos momentos llenas de agentes y turbas traídas para reprimir... así actúa la dictadura más vieja del hemisferio.#VerguenzaNacional #15NCuba pic.twitter.com/qNIsrFbunR — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 15, 2021

Protestas y reapertura de escuelas coindicen en Cuba

La fecha anunciada de las protestas, coincide con el día en que se reabre el turismo y las escuelas, por lo que la seguridad del Estado y grupos partidarios del gobierno vigilaron las casas de disidentes de alto perfil desde la madrugada del lunes, según grupos de derechos e informes en las redes sociales.

Saily González, otra líder de Archipiélago, publicó en Facebook un video de simpatizantes del Gobierno comunista que la calificaban de traidora y le advertían que no marchara frente a su casa en Santa Clara, en el centro de la nación caribeña.

La activista @SailydeAmarillo aplaude frente a las turbas que le impiden salir de su casa hoy #15NCuba... contigo Saily!!#15NCuba #TodosSomosArchipielago pic.twitter.com/kx4i0DJMDp — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 15, 2021

Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, condenó las "tácticas de intimidación" del Gobierno de Cuba antes de la marcha anunciada para este lunes y prometió que Washington buscaría "saldar cuentas" por la represión.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, pidió que Estados Unidos se mantenga al margen de los asuntos cubanos.