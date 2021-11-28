Primera imagen de variante omicron revela más mutaciones que delta

La variante omicron de Covid-19 presenta muchas más mutaciones que la delta del virus SARS-CoV-2, según la primera imagen de la cepa dada a conocer por el hospital Bambino Gesù de Roma.

En la imagen “se ve bien que la variante omicron presenta muchas más mutaciones que la variante delta, que presenta asimismo un gran número de mutaciones, concentradas sobre todo en una zona de la proteína que interactúa con células humanas", explicó el equipo de investigadores en un comunicado.

"Esto no quiere decir automáticamente que esas variaciones sean más peligrosas, simplemente que el virus se ha adaptado una vez más a la especie humana generando otra variante", precisan los investigadores para intentar mantener la calma por el surgimiento de la nueva variante de Covid-19.

Prima foto al mondo della variante #Omicron realizzata nell'area di ricerca di Medicina Multimodale del Bambino Gesù. Mostra la struttura della proteina spike della variante Omicron a destra e Delta a sinistra rispetto alla spike originale SARS CoV-2 #ANSA https://t.co/PtV3nk137S — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 27, 2021

El equipo de investigación del Bambino Gesù se centró en la búsqueda de mutaciones al nivel de "la estructura tridimensional de la proteína spike", dijo Claudia Alteri, profesora de microbiología clínica en la Universidad de Milán e investigadora en el citado hospital romano.

Esa proteína, que es la parte del virus "que se estudia con más atención", es "responsable del reconocimiento del receptor humano y de la entrada del virus dentro de las células". "Es en la spike donde actúan los anticuerpos monoclonales y, por supuesto, las vacunas", subraya.

La imagen se realizó "a partir del estudio de secuencias de esa nueva variante aportadas a la comunidad científica" y procedentes sobre todo "de Botsuana, Sudáfrica y Hong Kong".

"Esta imagen, que representa un poco el mapa de todas las variantes, describe mutaciones de omicron pero no define el papel" que estas tienen, agregó Claudia Alteri.

"A partir de ahora, será importante definir, mediante experimentos de laboratorio, si la combinación de esas combinaciones puede tener un impacto en la transmisión o en la eficacia de las vacunas, por ejemplo", agregó.

🔴#Confirmado Omicron ha sido confirmada como treceava variante del virus SARS-CoV-2 y, al parecer, tiene mayor capacidad de contagio. pic.twitter.com/kfGaszaCh5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 28, 2021

¿Qué se sabe de la variante omicron de Covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la nueva variante del virus SARS-CoV-2 es de “preocupación" y fue reportada por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica.

Conocida anteriormente como B.1.1.529, la variante de Covid-19 fue identificada en Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel, Países Bajos y Reino Unido, entre otros países de la Unión Europea.

En México la Secretaría de Salud no ha confirmado casos de la nueva variante, mientras en el aeropuerto CDMX se reforzaron los controles epidemiológicos.

No hay indicios todavía de que la nueva variante omicron provoque más casos graves de Covid-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores, destacó un el grupo de expertos de la OMS que estudia la última evolución del SARS-CoV-2.