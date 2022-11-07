¿Dónde estará AMLO durante la celebración de su cumpleaños 69?

Este 13 de noviembre será el cumpleaños número 69 del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual será celebrado, de acuerdo con el mandatario fuera de Palacio Nacional.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que el día de su cumpleaños no estará en Palacio Nacional, ya que estará realizando una gira por el sureste.

También dijo que prevé enviar un mensaje el día de su cumpleaños a través de su Facebook el domingo 13 de noviembre, desde Palenque, en donde se encuentra su rancho.

“Voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños el día 13 ni voy a estar aquí, o sea, quiero que como lo hacen algunos por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo, voy a pasarla en Palenque, me gusta estar ahí".

Convocan a mega mañanitas por cumpleaños de AMLO

A través de redes sociales, simpatizantes de López Obrador convocaron a unas mega mañanitas en el Zócalo capitalino el próximo 13 de noviembre, en el que se prevén que haya diversos grupos musicales, evento agendado de las 10:00 a las 21:00 horas.

Pero esta convocatoria es el mismo día que se convocó a realizar una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) por la discusión de la Reforma Electoral, que iniciará en el Ángel de la Independencia.

Al respecto, AMLO pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones de la oposición y permitir que se manifiesten el domingo de forma pacífica.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos y a los que simpatizan con el movimiento de transformación que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación”, dijo el Presidente.