¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 7 de noviembre

Este 7 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de las gasolinas y de la canasta básica; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Precios de combusibles en la mañanera de AMLO



Profeco reportó en la mañanera de AMLO que estos son lso precios de los combustibles. Seguirá el subsidio para este sector.

Regular: 22.20 pesos.

Premium: 24.27 pesos.

Diesel: 23.61 pesos.

Profeco reporta que inflación se detendría



La Profeco informó que se presenta una proyección que reflejaría que la inflación de lo productos de la canasta básica se detuvo tras varios meses de crecimiento.

Van por 55 nuevas sedes de la Universidad del Bienestar

Raquel Sosa, titular de las Universidades del Bienestar, informó que para el siguiente año se buscará tener 55 nuevas sedes, principalmente para médicos y enfermeras.

AMLO reconoce remoción de Eleba Burns en Conagua

En la mañanera, López Obrador reconoció que la remoción de Elena Burns en la Conagua la autorizó él y le ofreció trabajar en otros tres proyectos hidráulico. Aunque no descartó que haya conflicto entre Germán Martínez y Burns. "Le tengo confianza a Germán como se lo tengo confianza a ella, hay pleitos, eso es todo los días", declaró.

"Le propuse, vamos a hacer una planeación para el uso del agua hacia adel ante y lo otro que lo propuse que se hiciera cargo de una coordinación nacional", expresó.

AMLO critica a opositores por marcha contra Reforma Electoral

Tras la convocatoria de realizar una marcha el domingo para manifestarse en contra de la Reforma Electoral, el presidente López Obrador criticó la iniciativa, aunque consideró que estaban en libertad de realizar manifestaciones, pero pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones.

"Desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica. Ahora se presenta lo de la reforma y tambiénlo agarran de bandera, en el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continue el mismo régimen de corrupción".

"Cómo no van a ser corruptos y rateros si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo al país en los último 36 años", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que son ambiciosos de poder quienes promueven marcha contra Reforma Electoral para este domingo. pic.twitter.com/4kDbNALLDN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO revela que presidente del INE contrató seguro médico millonario



El Presidente criticó de nuevo a los consejeros del INE, principalmente a Lorenzo Córdova, quien a meses de dejar el cargo en el órgnao electroal contrató un seguro médico por cerca de 300 millones de pesos.

"Contrató un seguro que ya no le correspondía, para tres años, por cerca de 300 millones de pesos", dijo.

#EnLaMañanera | Sin dar más detalles, el presidente @lopezobrador_ reveló que el presidente del #INE Lorenzo Córdova, contrató un seguro médico que estaría vigente hasta después de que deje su cargo pic.twitter.com/MOuiU8mIi7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO criticó a Guanajuato por votar en contra de Fuerzas Armadas

López Obrador volvió a arremeter contra los legisladores de Guanajuato por votar en contra de la reforma de las Fuerzas Armadas, aunque aseguró que seguirá la presencia de los elementos de estas instituciones y de la Guardia Nacional. También destacó que hubo 10 estados sin homocidios durante el fin de semana, pero Guanajuato lidera las entidades con más homicidios.

AMLO rechaza uso de afores para gasto público

López Obrador rechazó que la iniciativa aprobada el viernes pretenda de disponer de las afores de los trabajadores para completar el gasto público y que pedirá al secretario de Hacienda que se explique.

"Ese es otro invento, yo no soy Zedillo. No podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace como seis meses en una reunicón con el Infonavit, que lo plantearon dirigentes sindicales y dije que no y no hay absolutamente nada, hay una mala interpretación, creo, de una ley de presupuesto. Piensan que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito, le voy a decir al secretario de Hacienda que lo aclare", dijo.

#EnLaMañanera | Niega el presidente @lopezobrador_ que los ahorros en las Afores, serán tomados para utilizarse en el gasto público. pic.twitter.com/J7CxD4mYNo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO dijo que hay tres interesados en comprar Banamex



El Presidente informó que siguen tres compradores interesados en adquirir a Banamex, pero no quiso revelar más información.

"Hay tres aspirantes a comprar el banco, un acuerdo es no tocar el tema ya hasta que el banco decida a quien va a venderse Banamex. Lo que sí estamos pidiendo es que sea mexicano, que estén al corriente de impuestos, que todo el acervo cultural se quede en nuestro país y si es posible, porque además todas son recomendaciones aunque no las han aceptado, que no despidan trabajadores".

#EnLaMañanera | La venta de #banamex permanece y el banco negocia con posibles compradores así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/HqI8SPbYWv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2022

AMLO critica política del "comes y te vas"



Sobre la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico del 25 y 25 de noviembre en Puerto Escondido, Oaxaca, AMLO dijo que espera la confirmación de asistencia de Lula da Silva, pero se prevé que Gabriel Boric, de Chile, llegue el 23; Alberto Fernández, el 24, además criticó la política de gobiernos anteriores.

"El comes y te vas es una vergüenza, es una afrenta a nuestra politica exterior, no sé si la frase es de Fox o se la sopló Castañeda", dijo al finalizar su conferencia de este lunes 7 de noviembre.

Qué se dijo en la mañanera de AMLO el 7 de noviembre

Estas fueron algunas de las frases de AMLO de este lunes 7 de noviembre, en donde abordó temas como la Reforma Electoral y la manifestación convocada para el domingo.

AMLO celebrará su cumpleaños 69 en Palenque



El mandatario dio a conocer que el domingo 13 de noviembre, día de su cumpleaños, estará en su rancho en Palenque, tras realizar una gira por el sureste mexicano, por lo que no estará en Palacio Naciona, en donde sus simpatizantes esperaban llevarle Las Mañanitas.