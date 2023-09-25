Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el proyecto de la nueva Ley General de Población que establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) estará acompañada de una fotografía.

A pesar de que no todos los presentes estuvieron de acuerdo, quedó avalado con 15 votos de Morena, en cambio, 12 se negaron; el dictamen será presentado este martes ante el Pleno del Senado de la República para su discusión y votación.

¿Cómo será la CURP con foto que se plantea en el Senado?

El documento que avanzó en el Senado, estaría acompañado de los siguientes datos:



Nombre y apellidos

Clave Única de Registro de Población

Fotografía del titular

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Firma

Huellas dactilares

Estos datos integrarán el CURP.|Especial

¿Qué castigos tendrían en caso de no respetar los datos de registro personal?

A pesar de los argumentos a favor de la medida, surge preocupación entre algunos sectores sobre la privacidad y la posible utilización indebida de la información personal. Sin embargo, aseguraron que se implementarán medidas de seguridad estrictas para salvaguardar los datos y evitar cualquier tipo de violación.

Por esta razón, al aprobarse la abrogación de la Ley General de Población de 1974 se consideró un apartado que considera sancionar a los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación con treinta días o destitución en caso de compartir información sin tener autorización previa.

¿Qué novedades tiene la Ley General de Población?

La CURP, que ha sido utilizada durante décadas como un documento oficial para identificar a los residentes en México, ahora tendría una imagen digital de cada individuo. Esta nueva característica busca mejorar la seguridad y evitar suplantaciones de identidad, así como facilitar los trámites gubernamentales y brindar mayor certeza jurídica, algunas novedades se presentan en los siguientes artículos:

