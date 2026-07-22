Dan por muerta a una mujer por error tras confundir su expediente médico durante meses en Australia

En Melbourne, Australia, una mujer demandó a sus médicos luego de que el Hospital Werribee confundiera la identidad de dos pacientes, llegando al grado de informar por error a la familia de una mujer viva que esta había fallecido.

La afectada, Michelle Buckley, relató el impacto emocional de enterarse de que la policía había notificado a sus familiares sobre su supuesta muerte en mayo, luego de que hallaran el cuerpo de otra mujer en el oeste de Melbourne portando documentos médicos del hospital a nombre de Buckley.

"Sentí que el tiempo se detuvo y no podía creer lo que estaba escuchando", declaró Michelle Buckley a la cadena ABC News. "Toda la familia quedó devastada".

Meses tratando a la persona equivocada

El error no fue un hecho aislado. Durante meses, el Hospital Werribee estuvo prestando atención médica a la otra mujer —quien se encontraba en situación de calle y tenía un nombre similar— utilizando el expediente y los datos personales de Buckley, a pesar de que esta última jamás se había atendido en dicho centro hospitalario.

La situación salió a la luz únicamente cuando Buckley revisó su historial en la plataforma digital My Health Record y detectó procedimientos y antecedentes médicos que no le correspondían, lo que encendió sus alarmas dado que ella misma se encontraba bajo tratamiento en otra institución.

En una reunión posterior entre la afectada y los representantes del hospital, la directiva admitió que la paciente atendida advirtió al personal en al menos cuatro ocasiones que los datos eran incorrectos; sin embargo, no se tomó ninguna medida correctiva.

Los demandó por el error

Ante la gravedad de los hechos, Michelle Buckley inició acciones legales contra el grupo gestor del centro médico, argumentando negligencia grave y la vulneración de su seguridad personal y clínica. Su equipo legal calificó el incidente como un caso tan insólito y novedoso que requiere un abordaje de investigación inédito.

Por su parte, la organización Mercy Health, responsable de la administración del Hospital Werribee, emitió un comunicado ofreciendo disculpas públicas a los afectados y sus familias, asegurando que cada paciente tiene derecho a que su identidad e información médica se gestionen de forma precisa y segura. La institución confirmó que abrió inmediatamente una revisión para conocer los motivos del error en sus protocolos de verificación e impedir que un evento similar vuelva a repetirse.