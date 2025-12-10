¡Adiós TikTok, Facebook, X e Instagram! Miles de jóvenes en Australia se quedan sin redes sociales

Este miércoles 10 de diciembre, los niños en Australia viven un día digitalmente diferente. El país implementó una ley histórica que prohíbe el uso de redes sociales a todos los menores de 16 años. Esta medida afecta a las diez plataformas más grandes, incluyendo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X.

La ley establece que las compañías tecnológicas deben bloquear el acceso a los menores de edad o arriesgarse a multas de hasta 33 millones de dólares australianos.

El primer ministro, Anthony Albanese , calificó el día como "un día de orgullo" para las familias y aseguró que es una de las reformas sociales y culturales más profundas que ha enfrentado la nación.

The regulator overseeing Australia's world-first teenage social media ban rejected the ‘technological exceptionalism’ championed by mostly US-based platforms and said a groundswell of American parents wanted similar measures https://t.co/dyr8s8QtmE — Reuters (@Reuters) December 10, 2025

Cancelan redes sociales por salud mental

La decisión de prohibir las redes sociales se basa en una creciente evidencia científica que demuestra el daño que estas plataformas causan a la salud mental de los jóvenes .

Investigadores han encontrado que, a medida que las redes sociales se hicieron populares, la salud mental adolescente se deterioró.

Las principales preocupaciones incluyen:



Insatisfacción Corporal: En el caso de las niñas, el uso está vinculado a problemas de imagen corporal y perfeccionismo.

En el caso de las niñas, el uso está vinculado a problemas de imagen corporal y perfeccionismo. Adicciones y Sueño: Las aplicaciones interfieren con el sueño y se correlacionan con problemas de adicción y atención.

Las aplicaciones interfieren con el sueño y con problemas de adicción y atención. Riesgos Sociales: Aumenta el riesgo de acoso y exposición a depredadores.

Pohibición de redes: Experimento Global

La legislación australiana se ha convertido en un experimento global que será estudiado por reguladores de todo el mundo. Gobiernos desde Dinamarca hasta Malasia, y algunos estados de EU, han manifestado que están considerando medidas similares.

La medida surge de la frustración gubernamental por la lentitud de las plataformas para implementar mecanismos efectivos de reducción de daños.

Australia is set to become the first country to impose a world-first social media ban on under-16s, with platforms like Instagram, TikTok and YouTube forced to block more than a million accounts during summer break. Read more: https://t.co/k7IzWOVWkq pic.twitter.com/qCxNTyEQ1P — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2025

Cómo bloquearán a más de un millón de cuentas en Australia

Para cumplir con la nueva ley, las plataformas tecnológicas tendrán que utilizar una combinación de métodos para verificar la edad de sus usuarios:

Inferencia de Edad: Estimar la edad del usuario basándose en su comportamiento en la aplicación.

la edad del usuario basándose en su comportamiento en la aplicación. Estimación por Foto: Usar selfies para calcular la edad.

para la edad. Documentación: Solicitar documentos de identificación o información de cuentas bancarias vinculadas.

Antes de que la ley entrara en vigor, se calcula que más de un millón de niños se vieron afectados, y muchos publicaron mensajes de despedida con la etiqueta "#seeyouwhenim16".

Suspensión de redes en Australia levanta críticas

Aunque la prohibición fue celebrada por la mayoría de los padres, recibió críticas de grandes empresas tecnológicas y de algunos jóvenes.

Algunos adolescentes advirtieron que el veto podría aumentar el aislamiento, especialmente para personas con intereses de nicho.