Sentencian a más de 4 años de cárcel a Dani Alves por agresión sexual

El exfutbolista brasileño Dani Alves fue encontrado culpable de agredir sexualmente una mujer en un club nocturno en Barcelona, España, por lo cual recibió una sentencia de cuatro años y medio en prisión.

La Corte Provincial de Barcelona emitió la sentencia este jueves 22 de febrero de 2024 y determinó que había pruebas de que la relación sexual no tuvo consentimiento de la víctima, afirmó el tribunal en un comunicado. “A pesar de haber mencionado que no, ella quería irse”, afirmaron los jueces encargados de la sentencia.

Además del tiempo en prisión, Dani Alves deberá pagar a la víctima la suma de 150 mil euros, poco más de 2 millones 773 mil pesos mexicanos, por concepto de daños.

¿De qué acusaron a Dani Alves?

El exjugador de la selección de futbol de Brasil fue acusado de obligar a una mujer de 23 años a mantener relaciones sexuales sin consentimiento y sin usar un condón.

La fiscalía solicitaba una pena de nueve años de prisión contra el exjugador del equipo mexicano Pumas, así como el pago de 150 mil euros por daños. Mientras que la defensa de la víctima pedía 12 años de prisión contra Alves.

Dani Alves quedó detenido en enero de 2023 y desde entonces está en prisión preventiva. En un inicio negó haber tenido relaciones con la víctima, a quien aseguró que no conocía.

Después declaró que sí había tenido relaciones con ella en el baño de un centro nocturno, las cuales habían sido con consentimiento y alegó que las había negado para proteger su matrimonio.

¿Qué dijo Dani Alves en el juicio?

El pasado 7 de febrero de 2024 fue cuando Dani Alves testificó sobre el caso en su contra y alegó que era inocente. En esa ocasión, aseveró que lo que ocurrió en una discoteca en diciembre de 2022 era que una mujer le tocó los genitales mientras bailaba y lo acompañó por su voluntad a un baño, donde ella le hizo sexo oral y sostuvieron una relación sexual.

“No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo”, afirmó el exdefensa del Barcelona ante la pregunta sobre si había obligado a la víctima a sostener relaciones sexuales.

Durante tres días, los tres jueces escucharon diversos testimonios y posteriormente deliberaron la sentencia y la condena respectiva contra el futbolista, la cual aún puede ser apelada por la defensa de Alves.