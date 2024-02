¡Terminó el juicio! Las FUERTES declaraciones de Dani Alves tras ser acusado de abuso sexual

La tarde del 7 de febrero se llevó a cabo el tercer día del juicio contra el exjugador del Barcelona, Dani Alves y en esta ocasión el brasileño dio declaración ante la Audiencia de Barcelona, pero ¿qué dijo?

Durante audiencia, el jugador aceptó que tuvo relaciones sexuales con la joven que abrió el caso, al tiempo que hizo énfasis que en ningún momento le pidieron parar.

¿Qué dijo Dani Alves durante el juicio en su contra por abuso sexual?

Al comienzo de la semana los medios de comunicación le han dado especial seguimiento al juicio que enfrenta Dani Alves, en este tercer día ofreció declaraciones entre lágrimas, mientras aseguraba que no le faltó al respeto a la presunta víctima durante la noche en la discoteca Sutton de Barcelona.

“No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación, nos movíamos, hablamos unos con otros. Soy una persona muy cercana, pero con respeto”, inició el brasileño.

Agregó que las relaciones sexuales fueron consensuadas, por esto ofreció detalles sobre cómo fue el “primer contacto” en la discoteca.

“Empezó a bailar más pegada y a rozar sus partes con las mías. Un baile típico de discoteca, perrear (...) Cuando ella me toco pensé que había atracción sexual y hablé para que fuéramos al baño ella me dijo que sí, no tuve que insistir. Cuando fuimos al baño, yo llegué primero estuve un rato esperando ahí, pensé que ella no iba a venir, abro la puerta, ella estaba ya entrando no le hago ninguna señal (...) Ella me empezó a desabrochar los pantalones, yo le ayude a bajarlos, ella se bajó y me empezó a hacer una felación. Ella me hizo una felación, luego ella se puso de espaldas a mí y ella se puso sentada sobre mí y ya me levanté para no correrme dentro de ella. Le dije que yo salía primero para que no nos vieran juntos. Ella no se apoyó en el lavamanos, ella no me dijo que se quería ir, no la abofetee, no la agarré del pelo ni la tiré al suelo”, confesó.

¿Qué declaró la esposa de Dani Alves durante el juicio?

El pasado 6 de febrero fue el turno de Joana Sanz, esposa del brasileño, quien declaró que la noche que acudió a la discoteca llegó ac asa en estado de ebriedad, al punto que se golpeó contra un mueble y posteriormente se durmió.

“Volvió a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama (...) No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente. En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche”

¿Qué dijo la víctima sobre el ataque de Dani Alves?

Las declaraciones se remontan al pasado 2 de enero, cuando la mujer declaró en la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d’Esquadra en la comisaría Les Corts, en Barcelona.

La chica relató que el día del incidente, Dani Alves la encerró durante unos 15 minutos en un baño de la discoteca Sutton en Barcelona, situación que las cámaras del lugar pudieron comprobar.

La mujer describió que ella y sus amigas fueron invitadas por el futbolista a pasar a la mesa VIP con ellos y después de un rato comenzó a “pegarse mucho y tocarlas”. Posteriormente la llevó a una puerta que, según la víctima, desconocía qué era.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que era otra zona VIP”, declaró frente a las autoridades.

Una vez en el baño, Dani Alves la obligó a “sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió. La abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”. La víctima agregó que “me resistí pero él era mucho más fuerte que yo”.