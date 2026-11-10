Entre fotografías y veladoras, amigos se reunieron en Xalapa, para dar el último adiós a Danna Itzel Martínez Díaz, joven de 23 años víctima de feminicidio en Veracruz.

Los asistentes rindieron homenaje a la estudiante de diseño de modas, a quien recordaron por su creatividad, talento y pasión por el modelaje, luego de que el pasado 7 de noviembre fuera encontrada sin vida en un departamento de la colonia Rafael Lucio.

Viajó para ser modelo: esto se sabe del feminicidio de Danna Itzel

Danna Itzel estudiaba diseño de modas y comenzaba su carrera como modelo, por lo que la joven originaria de Cuichapa, había llegado a la capital veracruzana buscando salir adelante.

Sin embargo, el sábado 7 de noviembre fue localizada con huellas de violencia en una vivienda de la colonia Rafael Lucio.

Por este crimen, Kevin Alberto “N”, de 28 años y expareja de Danna Itzel, fue detenido por las autoridades de Veracruz, quienes investigan su presunta responsabilidad en el feminicidio.

Reportes extraoficiales indican que el crimen pudo deberse a un ataque de celos, aunque serán las autoridades las encargadas de esclarecer el móvil de la agresión.

“Ella era una artista”: Así despidieron a Danna Itzel en Veracruz

Amigos, compañeros de trabajo y jóvenes dedicados al modelaje se reunieron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en el centro de Xalapa, para rendir homenaje a Danna Itzel y exigir justicia por su asesinato.

Con veladoras, carteles y fotografías de la joven, sus amigos recordaron su talento, creatividad y actitud positiva, cualidades que, aseguraron, la distinguían dentro del mundo del modelaje.

En un momento emotivo, uno de los asistentes pidió dedicarle un aplauso para recordar su trayectoria artística, mientras sus seres queridos insistieron en que su muerte no debe quedar impune.

Danna Itzel intentaba salir de una relación violenta

Personas cercanas a Danna Itzel revelaron que la joven les había compartido haber sufrido agresiones previas por parte de su expareja y que ya se encontraba separada de él.

De acuerdo con sus testimonios, la estudiante había identificado señales de violencia y estaba intentando alejarse de esa situación.

Los asistentes rechazaron que el asesinato fuera considerado un crimen pasional y exigieron que las autoridades investiguen los hechos con perspectiva de género.