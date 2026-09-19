Notas
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"Presente": Estudiantes vuelven a colocar memorial por Claudia Tacoronte en Plaza de Armas en Cuernavaca
Estudiantes y colectivos volvieron a colocar memorial en la Plaza de Armas de Cuernavaca el memorial de Claudia Tacoronte y otras víctimas de la violencia.
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VIDEO | Volvió al lugar donde mataron a su hija: un adiós con flores y un altar para Claudia Tacoronte
Claudia Tacoronte llegó de España a México para estudiar, pero fue asesinada en un aparente robo. El presunto feminicida fue detenido y así la recordó su padre.
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"El Trompas" seguirá preso por feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte
Francisco Javier “N”, “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española, Claudia Tacoronte, fue vinculado a proceso luego del crimen en Morelos.
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El récord criminal del presunto feminicida de Claudia Tacoronte; se rapó y cayó a casi un kilómetro del asesinato
Francisco Javier “N”, “El Trompas”, es señalado como el presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien murió tras ser atacada.
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Detención de "El Trompas" por el feminicidio de Claudia Tacoronte no borra los otros 5 casos de alumnas de la UAEM
La detención de Francisco Javier “N” ocurre tras días de protestas y presión, mientras otros feminicidios de estudiantes siguen sin detenidos reportados.
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Buscan pena máxima de 70 años para Francisco Javier "N" por feminicidio de Claudia Tacoronte
Francisco Javier “N”, “El Trompas”, fue detenido en Cuautla por el feminicidio de Claudia Tacoronte; autoridades buscan que reciba la pena máxima de 70 años.