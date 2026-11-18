So You Are, un caballo de cinco años que participó en distintas competencias hípicas, incluida la prestigiosa Melbourne Cup, terminó en un contenedor de basura de una planta de tratamiento de residuos en Sídney, Australia. El hallazgo de sus restos provocó indignación y abrió una investigación sobre el procedimiento utilizado después de su muerte.

El ejemplar compitió apenas el pasado 3 de noviembre en la edición 166 de la Melbourne Cup, donde consiguió el octavo lugar. Días después sufrió un cuadro grave de cólico y fue trasladado a un hospital equino para recibir atención de emergencia, pero no logró sobrevivir.

¿Qué pasó con los restos de So You Are después de su muerte?

El caso salió a la luz después de que un trabajador de la construcción encontrara los restos del caballo dentro de un contenedor de basura en una planta de tratamiento de residuos de Sídney. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y provocaron la reacción de personas vinculadas al mundo de las carreras.

Bjorn Baker, entrenador del ejemplar, expresó su indignación por el destino que recibió después de morir; señaló que So You Are era un caballo querido y que merecía dignidad y respeto, incluso después de su fallecimiento.

Please see a further statement on So You Are pic.twitter.com/f1vSnyD4Qu — Bjorn Baker Racing (@BBakerRacing) November 17, 2026

Empresa veterinaria reconoce responsabilidad por el manejo del caballo

REC Equine Specialists, la compañía que atendió al ejemplar antes de su muerte, ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad por los arreglos realizados para retirar sus restos.

Su socio gerente, Jonathan Lumsden, explicó que So You Are fue recogido por un proveedor contratado y trasladado a un vertedero autorizado; sin embargo, reconoció que el caballo debió recibir un entierro rápido y respetuoso. La empresa también informó que dejó de trabajar con ese contratista, aunque no reveló su identidad.

Por su parte, Cleanaway, compañía que administra el vertedero de Lucas Heights, explicó que el cadáver llegó en un pequeño camión de volteo, vehículo que no podía ingresar a la zona de descarga por motivos de seguridad. De acuerdo con su versión, el cuerpo fue colocado en un contenedor como parte del procedimiento establecido para su disposición final.

Investigan qué falló en el destino de So You Are

REC Equine Specialists informó que trabaja con el proveedor involucrado y con Racing NSW, autoridad hípica de Nueva Gales del Sur, pa

ra esclarecer lo ocurrido y establecer medidas que eviten que una situación similar vuelva a repetirse.

La empresa admitió que, aunque no realizó directamente el entierro, eligió al proveedor y organizó el servicio, por lo que asumió la responsabilidad de lo sucedido.