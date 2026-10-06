Notas
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¿Qué pasó con el delfín nariz de botella? Profepa inspecciona recinto en Sonora
Un delfín nariz de botella murió en un recinto de Sonora. Profepa realizó una visita de verificación para conocer qué ocurrió con el ejemplar y revisar el sitio.
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VIDEO: Prenden fuego a cuernos de un toro en Colombia
Un caso de maltrato animal ocurrió en una fiesta patronal de Colombia, en la que personas prendieron fuego a los cuernos de un toro, mientras este corría asustado.
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Arturo Islas Allende obtiene justicia: vinculan a proceso a sus dos agresores por caso de Refugio Franciscano
Arturo Islas Allende celebró la resolución en contra de “Yael Ruiz” y “Walt Dice” por las agresiones tras la difusión de los animales del Refugio Franciscano.
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Le mutilaron las aletas para venderlas: así sobrevivió Fin, tiburón tigre de Maldivas
Fin es una tiburón tigre que sobrevivió a múltiples mutilaciones de sus aletas en Maldivas. Fotógrafos y biólogos cuentan su historia y adaptación.
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¡El único voto en contra! Adán Augusto López rechaza Ley de Bienestar Animal en el Senado
¿Por qué se opuso? Todos los senadores votaron a favor de proteger a los animales como seres sintientes, excepto Adán Augusto.
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VIDEO: ¡A punta de cuchillo! Así fue la agonía de una familia tras la desaparición de su perro "Pato" luego de ser víctima de robo
Una familia fue víctima de robo en Bogotá y vivió días de angustia tras la desaparición de “Pato”, su perro, luego de que un delincuente se lo llevara.