La salud de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, se deterioró durante sus últimos años de vida.

El exlíder del Cártel de Guadalajara, quien murió a los 80 años, enfrentó alrededor de 22 enfermedades y padecimientos que requirieron atención médica constante y el uso de múltiples medicamentos.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte, el lugar ni la hora.

#ÚltimaHora 🔴 Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años 🚨



Conocido como "El Jefe de Jefes", fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara. Apenas el pasado 13 de noviembre fue trasladado de emergencia a un hospital por complicaciones de… pic.twitter.com/ccKT0doA3U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

¿Qué enfermedades padeció Miguel Ángel Félix Gallardo durante su vida?

De acuerdo con distintos reportes, el llamado ‘Jefe de Jefes’ llegó a acumular aproximadamente 22 diagnósticos médicos y necesitaba 13 medicamentos diferentes para atender sus problemas de salud.

Entre los padecimientos reportados había enfermedades crónicas, problemas de visión y audición, complicaciones respiratorias y afecciones que afectaban su movilidad.

Esta es la lista de algunos de los problemas de salud que enfrentó:

Sordera del oído izquierdo y deficiencia auditiva en el derecho

Atrofia del globo ocular derecho

Glaucoma en el ojo izquierdo

Carcinoma facial

Hernia de disco

Hipertrofia benigna de próstata

Vértigo de larga evolución

Esofagitis

Ansiedad y depresión crónicas

Hipertensión arterial

Diabetes

Tuberculosis pulmonar latente

Neumonía

Los problemas de salud que deterioraron su condición física

La acumulación de estos padecimientos tuvo consecuencias en su condición física; los problemas de visión y audición, las afecciones de columna y los diagnósticos crónicos representaban complicaciones adicionales para su vida cotidiana.

Su estado llegó a limitar su movilidad y requería supervisión y atención médica constantes. Además, el tratamiento de sus distintas enfermedades implicaba el consumo de 13 medicamentos, según los expedientes judiciales.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales personajes del narcotráfico mexicano durante la década de 1980. Se le conoció como el ‘Zar de la droga’ por el poder que llegó a concentrar en el tráfico de sustancias ilegales entre México y Estados Unidos.

Fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que encabezó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Durante ese periodo también mantuvo vínculos con figuras que posteriormente se convertirían en algunos de los narcotraficantes más conocidos de México, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada e Ignacio ‘Nacho’ Coronel.