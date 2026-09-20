Narcotráfico

Notas
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¡Hasta 140 años de cárcel! PAN va por “narcopolíticos” y propone castigo de por vida
La propuesta contempla multas millonarias, delitos imprescriptibles y castigos de hasta 140 años, en medio de acusaciones cruzadas entre PAN y Morena.
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Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero; autoridades fueron atacadas a balazos
Durante el operativo, elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia
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¿Quién es "El Brilloso"? Presunto operador del CJNG vinculado a proceso por el homicidio de Carlos Manzo
Carlos Manzo lo quiso alejar crimen organizado, pero ahora “El Brilloso” está vinculado a proceso por su homicidio.
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“Son intocables”: PAN acusa protección a políticos de Morena señalados por vínculos con el crimen organizado
Diputados del PAN exigieron al Gobierno investigar a políticos de Morena señalados por posibles nexos con el crimen organizado y priorizar la seguridad ante el T-MEC.
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Los políticos mexicanos señalados por presuntos nexos con cárteles: ¿quiénes son y qué se sabe?
¿Se necesitan dar nombres? acusaciones, sanciones e investigaciones de EU ya señalan a políticos por presuntos nexos con cárteles.
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Trump presiona al gobierno mexicano: Exige reforzar medidas contra el tráfico de drogas
México quedó en el centro de la estrategia contra el tráfico de drogas que mantiene el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.