El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quedó envuelto en una controversia que va más allá de su vida matrimonial. El empresario habría mantenido una relación sentimental con Alice Huang, exdirectiva de una compañía de servicios en la nube de Singapur, quien es señalada por fuentes de inteligencia estadounidenses como una presunta espía china.

Ambos fueron vistos juntos en reuniones, cenas y traslados en distintos puntos de California y Asia. Jensen habría reconocido la relación y ofrecido disculpas por serle infiel a su esposa.

¿Por qué la supuesta relación de Jensen Huang preocupa a Nvidia?

La polémica tomó otra dimensión por la posibilidad de que el vínculo hubiera facilitado el acceso a información tecnológica confidencial de Nvidia o a sus chips avanzados, cuya venta a China está restringida por Estados Unidos.

Tanto la compañía como su director ejecutivo niegan que se hayan revelado secretos o comercializado esos procesadores de manera indebida. Sostienen que las acusaciones no corresponden a lo ocurrido.

Mientras tanto, las redes sociales también especulan sobre una posible separación entre Jensen y su esposa, Lori Huang, y recuerdan los acuerdos millonarios de otros divorcios de empresarios tecnológicos.

Mientras tanto, las redes sociales también especulan sobre una posible separación entre Jensen y su esposa, Lori Huang.

La conversación ha recordado otros divorcios de grandes empresarios, como el de Jeff Bezos y MacKenzie Scott, quien recibió acciones valuadas en 36 mil 500 millones de dólares; Bill Gates y Melinda French Gates, con transferencias iniciales reportadas de 12 mil 500 millones; y otros acuerdos millonarios: 2 mil 500 millones para Jocelyn Wildenstein, mil 300 millones para Elaine Wynn y 975 millones para Sue Ann Hamm.