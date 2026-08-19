¿Giro en Morena? Higinio Martínez habla de Andy López y pide que la justicia intervenga

El senador de Morena, Higinio Martínez, se pronunció por que los señalamientos relacionados con Andy López Beltrán sean atendidos por las instancias de justicia correspondientes, en lugar de convertirlos en un asunto meramente político o mediático.

Durante el mensaje, el morenista también ahondó sobre la visa americana que le quitaron al hijo del expresidente AMLO, y sostuvo que se trata de una determinación soberana del gobierno de Estados Unidos, por lo que, desde su perspectiva, ese país no está obligado a explicar sus decisiones a México.

Higinio Martínez plantea que el caso se atienda en los tribunales

El senador fue enfático en que cualquier señalamiento que pudiera implicar una responsabilidad debe ser revisado por los órganos de justicia y no resolverse a partir de opiniones políticas; pronto comenzó a hablar su posible llegada a la presidencia del Senado y dijo que un político podría considerar apartarse temporalmente de sus funciones cuando enfrenta circunstancias que pueden generar un escenario de cuestionamientos o controversia, como es el caso de Andy.

“Yo pediría licencia, si yo estuviera en una situación igual, yo, yo, yo político, pediría licencia”, señaló el senador.

El senador aclaró que una eventual separación temporal del cargo no tendría que interpretarse necesariamente como una admisión de culpabilidad. De acuerdo con su planteamiento, podría tratarse de una decisión para enfrentar los señalamientos mediante la vía jurídica y con el respaldo de abogados.

🗣️El senador de #Morena, Higinio Martínez, se pronunció sobre se investiguen legalmente los señalamientos que se han hecho sobre Andy López Beltran.



Además, dijo que es en los órganos de justicia en dónde se debe tratar el caso.



Vía @seguragmf



Más detalles:… pic.twitter.com/Vq13gAVCcs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

¿Qué dijo sobre la suspensión de la visa americana de Andy López?

Sobre la cancelación de la visa de Andy López Beltrán, el morenista sostuvo que corresponde al gobierno estadounidense determinar quién puede ingresar a su territorio y bajo qué condiciones.

Desde su perspectiva, esa decisión forma parte de las facultades soberanas de Estados Unidos y, por ello, no tendría que ofrecer explicaciones al gobierno mexicano sobre las razones detrás de una determinación de esa naturaleza.