Donald Trump es declarado culpable de fraude en Nueva York

Un juez en Nueva York declaró culpable de fraude a Donald Trump y a sus hijos por haber presentado estados financieros falsos, inflando sus propiedades y otros activos durante al menos 10 años.

El fallo podría obstaculizar la capacidad de Trump y sus empresas para hacer negocios en el estado, y sus aspiraciones para reelegirse en las elecciones presidenciales de 2024.

La decisión del juez Arthur Engoron del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan facilitará que la fiscal general del estado, Letitia James, determine los daños y perjuicios en un juicio civil programado para el próximo 2 de octubre.

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En Nueva York, un juez determinó que Donald Trump y su organización, son responsables de fraude al inflar ilegalmente sus activos y patrimonio pic.twitter.com/TUHuuh69Eh — adn40 (@adn40) September 26, 2023

Engoron también ordenó la cancelación de los certificados que permitían a algunas de las empresas de Trump, incluida la Organización Trump, operar en Nueva York, y ordenó el nombramiento de un síndico para gestionar la disolución de las empresas.

El juez dictaminó que Trump, sus hijos adultos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y otros acusados inventaron valoraciones e inflaron el patrimonio neto de Trump para satisfacer sus necesidades comerciales.

La fiscal dijo que Trump y sus hijos “son responsables jurídicamente de violaciones persistentes”, por lo que el expresidente deberá enfrentar el juicio por “fraude que cometieron repetidamente”.

El juez determinó que Trump infló los estados financieros a los prestamistas y aseguradoras, acción que repitió constantemente durante una década.

¿Cuáles son los problemas legales de Trump?

Trump enfrenta varios problemas legales que lo llevarán a al menos dos juicios. Los problemas legales de Trump incluyen el ataque al Capitolio y los archivos clasificados hallados en un cateo a Mar-a-Lago.

Otra investigación contra Trump es por la manipulación de elecciones en Georgia, y una acusación de difamación por parte de la escritora E. Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien aseguró que fue abusada sexualmente por el magnate en la década de los 90.

Con información de Reuters