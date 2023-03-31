¿Qué problemas legales tiene Donald Trump?

Los fiscales de Nueva York dieron un paso histórico el jueves al presentar cargos penales contra Donald Trump, la primera vez que esto le sucede a un expresidente de Estados Unidos.

La decisión del fiscal de distrito de Manhattan de acusar al magnate por pagos secretos a la estrella para adultos Stormy Daniels, durante su campaña de 2016, es solo una de las muchas investigaciones y problemas legales que enfrenta Trump mientras lidera una nueva campaña para volver a la Casa Blanca en 2024.

Manipulación de elecciones de Georgia

La investigaciones de un fiscal del estado de Georgia revisan los supuestos esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral de 2020 en ese estado.

La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump hizo el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger. En ella, Trump le pidió a Raffensperger que "encontrara" los votos necesarios para anular la derrota electoral en Georgia.

Fani Willis, el fiscal de distrito del condado de Fulton quien decidirá si presentar cargos contra Trump o cualquier otra persona, le dijo a un juez el 24 de enero que un gran jurado especial había completado su tarea de investigación y que las decisiones eran "inminentes".

Expertos legales dijeron que Trump pudo haber violado al menos tres leyes electorales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude electoral e interferencia intencional en el desempeño de los procedimientos electorales.

Trump podría argumentar que sus discusiones fueron bajo la libertad de expresión protegida constitucionalmente.

With an abundance of substantial evidence —recordings of phone calls, emails, text messages, documents, & testimony before a special grand jury—Trump could be facing racketeering & conspiracy charges from his attempt to overturn the 2020 election in Georgia.#DemVoice1 pic.twitter.com/C6c72ukjrm — Democrats (@demvoice1) March 23, 2023

Ataque al Capitolio de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump durante el ataque al Capitolio y su retención de archivos clasificados altamente clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021.

Ambas investigaciones están siendo supervisadas por Jack Smith, un fiscal de crímenes de guerra y político independiente. Sin pruebas, Trump ha acusado al FBI (quienes catearon la residencia de Florida donde fueron encontrados los archivos clasificados), de iniciar las investigaciones con motivaciones políticas.

Un comité especial de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Trump instó al Departamento de Justicia a acusar a Trump de corrupción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para hacer una declaración falsa e incitar o ayudar a una insurrección.

Solo el Departamento de Justicia puede decidir si acusar a Trump, quien calificó la investigación del panel liderado por los demócratas como una farsa políticamente motivada.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Archivos clasificados en Mar-a-Lago

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también nombró a Smith para investigar si Trump retuvo indebidamente archivos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida, después de dejar el cargo en 2021 y luego trató de obstruir una investigación federal.

Garland también nombró al ex fiscal federal Robert Hur para investigar la eliminación de archivos clasificados en posesión del presidente Joe Biden que datan de su época como vicepresidente.

Es ilegal retirar o retener deliberadamente material clasificado.

En el caso de Trump, el FBI incautó 13,00 documentos de Mar-a-Lago en un allanamiento el 8 de agosto. Alrededor de 100 documentos se marcaron como clasificados; algunos fueron designados alto secreto, el nivel más elevado de clasificación.

Tump ha acusado al Departamento de Justicia de participar en una cacería de brujas.

JUST IN: In first public remarks since the FBI raid on former Pres. Trump's Mar-a-Lago residence, Attorney General Garland says, "faithful adherence to the rule of law is the bedrock principle of the Justice Department and of our democracy." https://t.co/F7Xv5uqMb0 pic.twitter.com/8NXWChL2s4 — ABC News (@ABC) August 11, 2022

Demanda del fiscal general de Nueva York a Trump y su organización

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump y a la Trump Organization en septiembre pasado por fraude. Su oficina encontró más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas entre 2011 y 2021, y que Trump infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares.

La fiscal general dijo que el esquema tenía la intención de ayudar a Trump a obtener tasas de interés más bajas en los préstamos y una mejor cobertura de seguros. También dijo que su investigación descubrió evidencia de irregularidades criminales y las remitió a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos.

La demanda civil busca impedir permanentemente que Trump y tres de sus hijos adultos administren empresas en el estado de Nueva York, y recuperar al menos 250 millones de dólares obtenidos mediante fraude.

Trump calificó la demanda de James como una cacería de brujas y los acusados describieron las afirmaciones como infundadas. James es demócrata.

Un juez de Nueva York ordenó a un monitor independiente que supervisara la Trump Organization antes del juicio programado para octubre de 2023.

I think some are also unaware in Feb 2023 a bunch of attorneys quit representing Trump & Trump Org

I’m not saying that Weisselberg did (or did not) flip —I just can’t see him flipping with <3 mo left until he’s a free man. pic.twitter.com/65DhoA6bpo — File411 (@File411) March 30, 2023

Demandas por difamación

E. Jean Carroll, excolumnista de la revista Elle, presentó dos demandas acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en el camerino de los grandes almacenes Bergdorf Goodman de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996.

Carroll demandó por primera vez a Trump después de que le dijera a un reportero en la Casa Blanca en 2019 que no la conocía, que "no es mi tipo" y que mintió para aumentar las ventas de sus memorias.

La segunda demanda surgió de una publicación en las redes sociales de octubre de 2022 en la que Trump calificó la acusación de violación como un "engaño", una "mentira", una "maquinación" y "una estafa total".

Esa demanda incluye un reclamo por agresión bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que les dio a los adultos una ventana de un año para demandar a sus presuntos atacantes incluso si los estatutos de limitaciones han expirado.

Trump y Carroll están esperando una decisión de un tribunal de apelaciones de Washington DC sobre si, según la ley local, Trump debería ser inmune a la primera demanda de Carroll. La segunda demanda podría ir a juicio el 25 de abril, después de que un juez estadounidense calificara en enero como "absurdo" el intento de Trump por desestimarla.