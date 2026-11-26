Las autoridades del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, declararon emergencia debido a una crisis ambiental en el basurero de Chiquita Canyon, donde una erupción de basura carbonizada y gases tóxicos provocó una columna de más de 150 metros de altura.
El incidente, que se prolonga desde hace más de una semana, ha generado preocupación por sus posibles consecuencias para la salud de los habitantes de la zona.
¿Por qué se declaró emergencia en Los Ángeles?
La decisión fue aprobada por la Junta de Supervisores del condado, luego de una solicitud presentada por Kathryn Barger, representante del distrito donde se encuentra el basurero, al norte de Los Ángeles.
La funcionaria también pidió al gobernador de California, Gavin Newsom, que emita una declaratoria de emergencia estatal para facilitar los recursos destinados a atender la situación y apoyar a las personas afectadas.
“Debemos estar preparados para proteger a nuestras comunidades de las amenazas inmediatas, al tiempo que seguimos exigiendo responsabilidades al vertedero por los daños sufridos por los residentes”, advirtió.
No es la primera explosión en el basurero
El episodio más reciente ocurrió el pasado 16 de noviembre, cuando se produjo una repentina expulsión de residuos carbonizados y gases tóxicos.
El fenómeno tuvo lugar mientras un grupo de trabajadores realizaba perforaciones a aproximadamente 45 metros de profundidad para instalar un nuevo pozo que permitiera controlar las altas temperaturas acumuladas bajo el terreno.
El basurero se ubica en Castaic, dentro del valle de Santa Clarita, y desde 2022 enfrenta una reacción química subterránea que ha provocado temperaturas extremas y filtraciones de gases tóxicos.
La situación ha mantenido en alerta a los habitantes de las zonas aledañas, quienes desde hace varios años han denunciado los fuertes olores y las emisiones provenientes del depósito de residuos, además de expresar preocupación por los posibles daños a su salud.