Las autoridades del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, declararon emergencia debido a una crisis ambiental en el basurero de Chiquita Canyon, donde una erupción de basura carbonizada y gases tóxicos provocó una columna de más de 150 metros de altura.

El incidente, que se prolonga desde hace más de una semana, ha generado preocupación por sus posibles consecuencias para la salud de los habitantes de la zona.

¿Por qué se declaró emergencia en Los Ángeles?

La decisión fue aprobada por la Junta de Supervisores del condado, luego de una solicitud presentada por Kathryn Barger, representante del distrito donde se encuentra el basurero, al norte de Los Ángeles.

La funcionaria también pidió al gobernador de California, Gavin Newsom, que emita una declaratoria de emergencia estatal para facilitar los recursos destinados a atender la situación y apoyar a las personas afectadas.

“Debemos estar preparados para proteger a nuestras comunidades de las amenazas inmediatas, al tiempo que seguimos exigiendo responsabilidades al vertedero por los daños sufridos por los residentes”, advirtió.

Our @LACountyBOS just approved my motion proclaiming a #localemergency related to #ChiquitaCanyonLandfill and are calling on the Governor to declare a state emergency to clear the way for residents' relief and recovery funding. I remain committed to holding the landfill… pic.twitter.com/tGCQ7oKcnk — Supervisor Kathryn Barger (@kathrynbarger) November 24, 2026

No es la primera explosión en el basurero

El episodio más reciente ocurrió el pasado 16 de noviembre, cuando se produjo una repentina expulsión de residuos carbonizados y gases tóxicos.

El fenómeno tuvo lugar mientras un grupo de trabajadores realizaba perforaciones a aproximadamente 45 metros de profundidad para instalar un nuevo pozo que permitiera controlar las altas temperaturas acumuladas bajo el terreno.

EXPLOSION FEARS AT CHIQUITA CANYON LANDFILL AFTER GAS RELEASE



📍Castaic, California, USA 🇺🇸



A gas leak at the Chiquita Canyon Landfill triggered a massive plume of black smoke on Monday, prompting an emergency response and precautionary evacuation notices for nearby residents.… pic.twitter.com/TgcQw4PUF8 — 🥷🏽 (@Whi_rlz) November 17, 2026

El basurero se ubica en Castaic, dentro del valle de Santa Clarita, y desde 2022 enfrenta una reacción química subterránea que ha provocado temperaturas extremas y filtraciones de gases tóxicos.

La situación ha mantenido en alerta a los habitantes de las zonas aledañas, quienes desde hace varios años han denunciado los fuertes olores y las emisiones provenientes del depósito de residuos, además de expresar preocupación por los posibles daños a su salud.