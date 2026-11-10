Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, publicó un video en sus redes sociales para responder a los señalamientos sobre su presunta participación en el rescate bancario del Fobaproa. El empresario explicó que su relación con el caso se originó en 1999, cuando adquirió las acciones de Salinas y Rocha a un grupo de bancos que se había quedado con la compañía tras el incumplimiento de sus deudas.

En su mensaje, Salinas Pliego rechazó haberse beneficiado directamente del programa y sostuvo que la operación consistió en comprar una empresa que atravesaba una situación financiera complicada; también mostró documentos con los que busca que se conozca el expediente relacionado con esa transacción.

Salinas y Rocha y Elektra tuvieron historias distintas

Durante su explicación, el empresario recordó que Salinas y Rocha fue fundada por su bisabuelo en Monterrey y posteriormente quedó bajo la administración de su abuelo, Hugo Salinas Rocha; sin embargo, aseguró que un conflicto familiar provocó que este último dejara la compañía.

Por otra parte, explicó que Elektra tuvo un desarrollo independiente y comenzó como una fábrica de radios y televisores dirigida por su padre. Salinas Pliego señaló que ingresó a esa empresa en 1980 y que desde entonces participó en su recuperación financiera y crecimiento.

La deuda que llevó a Salinas y Rocha a manos de los bancos

El empresario ubicó el origen de la operación en la crisis económica de 1995; cuando Salinas y Rocha acumulaba una deuda cercana a los 500 millones de dólares con un grupo de instituciones financieras y no pudo cumplir con sus compromisos.

Ante esa situación, explicó, los bancos acreedores se quedaron con las acciones de la compañía y posteriormente las pusieron a la venta; fue entonces cuando, en 1999, Elektra adquirió esos títulos por 80 millones de dólares.

Salinas Pliego añadió que las instituciones financieras transfirieron al Fobaproa las cuentas pendientes de cobro de Salinas y Rocha.

Por ello, rechazó que la compra de la empresa significara que él hubiera recibido recursos del rescate bancario.

🗣️"Deja de ser ignorancia y se vuelve estrategia"



El presidente de @gruposalinas, Ricardo B. Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) responde a los señalamientos realizados en la conferencia matutina de la presidencia.



Asegura que la repetición de "errores" en Palacio Nacional no es… https://t.co/XACfWQRp25 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

Muestra documentos y pide conocer los expedientes del Fobaproa

El presidente de Grupo Salinas exhibió oficios dirigidos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la organización Fundar. A través de estas solicitudes, busca que se conozca la documentación relacionada con los créditos y la operación de Salinas y Rocha.

También pidió que se hagan públicos los expedientes del rescate bancario para identificar a los beneficiarios de las operaciones; su publicación forma parte de la respuesta que difundió en redes sociales ante los señalamientos sobre su relación con el Fobaproa.