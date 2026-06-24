Grupo Salinas responde al TEPJF por avalar spot de Morena contra Ricardo B. Salinas Pliego

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de permitir la difusión de un spot de Morena en el que aparece la imagen de Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Gurpo Salinas, dejó en evidencia la falta de límites entre la propaganda política y la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder.

Desde Azteca Noticias consideramos que esta resolución trasciende el caso de un empresario. Lo que hoy está en discusión es si un partido político puede utilizar la imagen de un ciudadano particular en un promocional financiado con recursos públicos sin su autorización y, al mismo tiempo, cuál debe ser el papel de la autoridad electoral para garantizar un trato imparcial.

Grupo Salinas acusa que el Tribunal dejó en segundo plano los derechos ciudadanos

A través de un posicionamiento público, Grupo Salinas afirma que Morena utilizó la imagen de Ricardo B. Salinas Pliego sin su consentimiento para "calumniarlo y silenciar una voz crítica", y reprochó que el TEPJF haya respaldado ese promocional.

La empresa sostuvo que cuando las instituciones dejan de proteger a los ciudadanos para favorecer al poder político, los derechos y las libertades terminan relegados. En su mensaje también advirtió que el caso no debe verse como un episodio aislado, sino como un precedente que podría afectar a cualquier persona que resulte incómoda para quienes gobiernan.

El @PartidoMorenaMx utiliza la imagen de un ciudadano sin su autorización en un spot pagado con los impuestos de los mexicanos para calumniarlo y silenciar una voz crítica. El @TEPJF_informa lo avala. Y los derechos y libertades de los ciudadanos quedan en segundo plano.



Cuando… pic.twitter.com/ZyHKlcF4zf — Grupo Salinas (@gruposalinas) June 24, 2026

El voto que exhibió la división dentro del Tribunal Electoral

Aunque la mayoría de los magistrados validó el promocional, la decisión no estuvo exenta de críticas al interior del propio Tribunal.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra y advirtió que permitir el uso de la imagen de un ciudadano en propaganda partidista sin su autorización representa un precedente delicado para la protección de los derechos individuales.

Durante la discusión señaló que los tiempos oficiales de radio y televisión no deberían convertirse en un espacio para que los partidos políticos dirijan mensajes contra particulares, sin importar si se trata de personajes con presencia pública o de ciudadanos menos conocidos.

Su postura evidenció que incluso dentro del máximo órgano electoral existieron diferencias sobre el alcance de esta resolución.

El debate sobre un posible doble criterio vuelve a tomar fuerza

En Azteca Noticias observamos que este fallo inevitablemente reabre la discusión sobre la consistencia de los criterios del Tribunal Electoral.

Quienes cuestionan la resolución recuerdan que, apenas semanas atrás, el propio TEPJF ordenó retirar un spot del PAN al considerar que contenía expresiones que podían asociarse con criminalización y violencia política contra Morena.

Ahora, en cambio, la mayoría de los magistrados concluyó que el promocional en el que aparece Ricardo B. Salinas Pliego no constituye calumnia ni un uso indebido de la pauta oficial.

Más allá de las posturas encontradas, desde Azteca Noticias seguiremos documentando este caso porque consideramos que la discusión rebasa a Morena, al Tribunal Electoral y a Ricardo B. Salinas Pliego. Lo que está en juego es el equilibrio entre la libertad de expresión de los partidos, el uso de los recursos públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder político, un debate que difícilmente terminará con esta resolución.